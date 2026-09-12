قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسى ورامافوزا يشددان على أهمية تكثيف الجهود الرامية لدعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات سلميا
البحرين تعلن التمسك بضرورة ضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية بمضيق هرمز
ترامب يؤيد توحيد أيرلندا ويرفض بقاء أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة
العراق: إغلاق منطقة حدودية مع إيران بعد الاشتباه بانطلاق مسيرات تجاه السعودية
الرئيس السيسي لـ جوتيريش: المساس بوحدة وسيادة السودان خطاً أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه
سعر الدولار في البنوك الآن
مدبولي يكشف حقيقة أجور المهندسين.. 20 ألف جنيه أول راتب لشاب حديث التخرج بمراكز التعهيد بالإسكندرية
ترامب يكشف فحوى رسالة الحوثيين إلى واشنطن: لا يريدوننا أن نهاجمهم
توافق بين مصر وجنوب أفريقيا على دعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية
ثقة في الكوادر المصرية.. نجاح آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي
رئيس الوزراء: «حياة كريمة» أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية
معاريف: تحذير أمريكي لدول المنطقة من تصعيد واسع مع إيران.. مخاوف من حرب متعددة الجبهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماذا ستكسب مصر من بريكس؟

شعار تجمع "بريكس"
شعار تجمع "بريكس"
علياء فوزى

برز تجمع بريكس كأحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، خاصة مع الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية علي التجارة العالمية مؤخرا عبر فرض رسوم جمركية انتقامية، ما جعل “بريكس” ملاذاً لكثير من الدول.

وبريكس هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسس عام 2006 في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي. 

في البداية سميت باسم بريك (BRIC)، وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء، والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين. 

انضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة في عام 2011. 

وفي يناير 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس.

وترتبط مصر اقتصادياً بمعظم دول تجمع “بريكس” على المستويين التجاري والاستثماري، خاصة مع روسيا والصين والهند والإمارات والسعودية.

وكشفت بيانات رسمية عن ارتفاع قيمة استثمارات دول مجموعة «بريكس» في مصر إلى 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025، بنسبة ارتفاع بلغت 29.7%.

فرص جذب استثمارات جديدة من دول بريكس إلى مصر
وشهدت مصر خلال السنوات الماضية تطورا كبير في مناخ الاستثمار عبر إصلاحات اقتصادية وتشريعية ومؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتستهدف مصر جذب استثمارات إنتاجية طويلة الأجل تركز على التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة، ما يجعلها بيئة تنافسية لدول تجمع “بريكس” لضخ استثمارات في تلك القطاعات الهامة والتوسع بالفعل في المشروعات القائمة للدول الأعضاء، حيث ترتكز استثمارات تلك الدول حاليا في الصناعات النسيجية والهندسية وكذلك الصناعات الكيماوية والقطاع العقاري والزراعي.

مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية ونظيرتها في دول بريكس

وعضوية مصر في هذا التحالف الاقتصادي الذي يهيمن على أكثر من 42% ؜من  الناتج المحلي العالمي فرصة عظيمة لدخول مصر في استثمارات مشتركة وجذب الاستثمارات لمصر وأيضا وإمكانية التبادل التجاري الجزئي مع الدول الاعضاء بالعملة المحلية بعيدا عن هيمنة الدولار، ما يخفف الضغط على الحصيلة الدولارية المتاحة في مصر.

وكذلك تعزيز الشراكات الدولية من خلال تحالف بريكس وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التى تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجارى لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصرى وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات المتعددة لدول الـ«بريكس».

بالإضافة إلى تعامل مصر مع بنك التنمية الجديد (NDB)، لتطوير أدوات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات الدول الأعضاء ودعم مشروعات التنمية، وكذلك الحصول على تمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة بشكل أفضل.

وتعد مصر بوابة استثمارية وتجارية لدول بريكس إلى الأسواق الأفريقية والعربية، والتي يمكن من خلال عبور منتجات تلك الدول إلى أسواق القارة الأفريقية، وكذلك الاستفادة من إقامة مشروعات استثمارية يمكنها الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لمصر. 
 

تمثل 5% من التجارة العالمية

وتمثل دول «بريكس» أكثر من 27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الجنوب العالمي، بينما لا تزال التجارة البينية أقل من الإمكانات الاقتصادية للتجمع، إذ تمثل نحو 5% من التجارة العالمية ونحو 20% من تجارة دول الجنوب حتى عام 2024. بحسب تصريحات سابقة لوزير الاستثمار الدكتور محمد فريد خلال مشاركته في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية.

ودعت مصر إلى دعم إنشاء منصات وقنوات تعاون مشتركة بين دول «بريكس»، بما يساعد على تحويل المبادرات والتفاهمات إلى برامج ومشروعات عملية، وتعزيز التعاون بين الحكومات ومجتمعات الأعمال.

تجمع بريكس التكتلات الاقتصادية مصر الصين روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «حث النبي على طلب العلم»

الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان حث النبي على طلب العلم| صور

دعاء استقبال شهر ربيع الآخر

دعاء شهر ربيع الآخر.. ردده بيقين بعد مغرب اليوم

مسجد الحسين

غدا.. الأوقاف تنظم ملتقى الفكر الإسلامي الدولي التاسع بمسجد الحسين

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد