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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

أسعار البيض
أسعار البيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض في الأسواق اليوم السبت استقرارا ملحوظة بالبورصة والأسواق ، بعدما مرت بموجة من التذبذب  التي دفعت أسعار الكرتونة إلى مستويات منخفضة، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى، بالتزامن مع تغيرات حركة البيع والشراء في الأسواق ، وذلك على عكس التوقعات بارتفاع سعر كرتونة البيض بالتزامن مع بدء الدراسة .

أسعار البيض اليوم

ويأتي البيض الأبيض ضمن الأصناف التي شهدت استقرارا  في أسعارها، حيث تراوح سعر الكرتونة حاليًا بين 90 و100 جنيهات .

أما البيض الأحمر، فقد سجل هو الآخراستقرارملحوظًا، ليتراوح سعر الكرتونة بين 100 و110 جنيهًا.

وفيما يتعلق بـ البيض البلدي،  تراوح سعر الكرتونة بين 110 و130 جنيهًا، بحسب المنطقة ومكان البيع.

تحركات أسعار البيض


وكان قد أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار بيض المائدة قد تشهد تحركًا صعوديًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وزيادة معدلات الطلب والاستهلاك داخل الأسواق.

وقال الزيني، في تصريحات لـ "صدى البلد "، إن أي زيادة محتملة في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بشكل أساسي بحركة العرض والطلب، خاصة مع زيادة الإقبال على البيض باعتباره أحد المصادر الغذائية المهمة للأسر، إلى جانب ارتفاع معدلات الاستهلاك مع عودة المدارس واعتماد عدد كبير من الأسر عليه ضمن الوجبات اليومية.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في أسعار بيض المائدة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على المنتجين والمربين، مشيرًا إلى أن السوق قد يحتاج إلى تحرك محدود في الأسعار يتراوح بين 10 و15 جنيهًا، بما يساعد على تحقيق قدر من التوازن بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج.

وأضاف أن الهدف من أي تحرك سعري ليس تحميل المستهلك أعباء إضافية، وإنما ضمان استمرار العملية الإنتاجية وحماية المربين من التعرض لخسائر متواصلة قد تؤثر على حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأكد الزيني أن الحفاظ على استقرار قطاع الدواجن والبيض يتطلب تحقيق معادلة عادلة تضمن للمستهلك توافر المنتج بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه توفر للمربي هامشًا اقتصاديًا يمكنه من الاستمرار في الإنتاج.

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