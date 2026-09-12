خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك جديد من جانب ياسين منصور، نائب رئيس النادي، لمواجهة ملف الإصابات الذي ضرب الفريق الأول لكرة القدم مع بداية الموسم الكروي الجديد.

ياسين منصور يتحرك لمنع إصابات لاعبي الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن ياسين منصور اقترح على إدارة الكرة بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية، دراسة إمكانية التعاقد مع طبيب أجنبي لتولي رئاسة الجهاز الطبي للفريق الأول، والعمل تحت قيادة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

وأوضح المصدر أن المقترح يأتي في ظل تزايد الإصابات التي تعرض لها لاعبو الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ورغبة الإدارة في الوقوف على أسباب الإصابات العضلية والإصابات القوية التي ضربت صفوف الفريق، إلى جانب العمل على وضع برنامج طبي وبدني أكثر دقة لتقليل معدلات الغياب خلال الموسم.

وأضاف أن إصابة عمرو الجزار، مدافع الفريق، بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز، كانت من أبرز الأسباب التي دفعت ياسين منصور إلى طرح فكرة الاستعانة بطبيب أجنبي، خاصة أن الإصابة جاءت في بداية الموسم وتسببت في غياب اللاعب لفترة طويلة.

وأشار المصدر إلى أن إصابة الجزار لم تكن الحالة الوحيدة، حيث سبقها تعرض يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للفريق، لقطع في الرباط الصليبي خلال معسكر الأهلي في إسبانيا، وهو ما زاد من مخاوف الإدارة بشأن ملف الإصابات وضرورة إعادة تقييم المنظومة الطبية.

وأكد المصدر أن اقتراح ياسين منصور لا يعني اتخاذ قرار نهائي بالتعاقد مع طبيب أجنبي حتى الآن، موضحًا أن الأمر يخضع للدراسة داخل إدارة الكرة، وسيتم تقييم الأسماء المتاحة والسيرة الذاتية والخبرات التي يمتلكها أي طبيب مرشح قبل اتخاذ القرار النهائي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي تولي ملف الإصابات أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وتسعى لتوفير أفضل منظومة طبية للاعبي الفريق، خاصة مع ضغط المباريات والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.