الرئيس الصيني يصل نيودلهي للمشاركة في قمة "بريكس"

أعلنت القناة التلفزيونية المركزية الصينية وصول الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم السبت إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة تجمع "بريكس".

ونقلت القناة عن بيان جاء فيه: "وصل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في 12 سبتمبر 2026 إلى نيودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس" بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي".

كانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قد أعلنت يوم الجمعة أن الزعيم الصيني سيبحث خلال القمة المرتقبة مع قادة دول التجمع الأوضاع الدولية وتعزيز التعاون المشترك، كما سيعرض مبادرات صينية مهمة لتطوير التعاون في إطار "بريكس".

ومن المقرر أن تستغرق زيارة شي جين بينغ للهند يومين، يتوقع خلالها أن يلتقي بمودي.

كان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد صرح في وقت سابق بأنه لا توجد خطط لعقد لقاء رسمي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي، إلا أن الزعيمين قد يتبادلان الحديث عابرا.

وتستضيف العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم السبت، أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس"، التي تستمر يومين تحت شعار "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة".