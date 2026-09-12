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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء العام الدراسي الجديد للطلاب والمعلمين.. أدعية بالتوفيق والنجاح

دعاء بداية العام الدراسي الجديد
دعاء بداية العام الدراسي الجديد
عبد الرحمن محمد

دعاء العام الدراسي الجديد.. مع انطلاق العام الدراسي الجديد غدًا الأحد 12 سبتمبر في جميع مدارس الجمهورية، تتجدد آمال الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في بداية موفقة تحمل معها الجد والاجتهاد والنجاح، ويأمل جميع الآباء والأمهات أن يكون العام الدراسي الجديد سهلًا وبسيطًا على أبنائهم، وأن يوفقهم الله في دراستهم ويعينهم على تحقيق ما يتمنونه من نجاح وتفوق.

ومع بداية الدراسة، يحرص كثير من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على ترديد الأدعية التي تحمل معاني طلب التوفيق والسداد، والاستعانة بالله في رحلة تحصيل العلم، سائلين الله أن ييسر طريق الطلاب، وأن يوفق المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية.

دعاء العام الدراسي الجديد للمعلمين والطلاب

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها مع بداية العام الدراسي الجديد: اللهم اجعل هذا العام الدراسي الجديد عامًا مباركًا، فيه الخير والنجاح، ووفق معلمينا وطلابنا، وانشر في مدارسنا الطمأنينة، واملأها نورًا وعلمًا وهداية.

اللهم اجعل أول يوم دراسي فاتحة خير وبركة، ووفقنا فيه للفهم والحفظ، وأبعد عنا التوتر والقلق، وافتح لنا أبواب العلم كما فتحتها على عبادك الصالحين.

اللهم ربنا ورب كل شيء، أسألك أن تحفظ لي أولادي، وأن تربي لي صغارهم، وأن ترزق القوة لضعيفهم.

يا رب يا أكرم الأكرمين، حافظ لي على أولادي من كل سوء، ووفقهم في عامهم الدراسي الجديد، ويسر لهم طريق العلم والنجاح.

اللهم ارزق أولادي فصاحة الأنبياء، وحفظ الملائكة الحفظة، ووفقهم لما تحبه وترضاه.

اللهم أكرمهم بأنوار العلم، وسرعة الفهم، وأخرجهم من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم، وافتح عليهم أبواب الفهم والمعرفة.

اللهم أنزل عليهم الصحة والعافية، وبارك لهم في سمعهم وبصرهم وبدنهم، واحفظهم من كل سوء ومكروه.

اللهم إني أستودعك أبنائي في هذا العام الدراسي، فوفقهم وبارك لهم في أوقاتهم، ويسر لهم الخير في دراستهم أينما كانوا، واجعل النجاح والتوفيق حليفهم، وحقق لهم ما يتمنونه من علم وتفوق.

ومع بداية العام الدراسي الجديد، يبقى الدعاء بابًا من أبواب الرجاء، إلى جانب الاجتهاد والأخذ بالأسباب، حتى يبدأ الطلاب عامهم الدراسي بروح مطمئنة وعزيمة قوية، سائلين الله أن يجعله عامًا دراسيًا موفقًا وميسرًا، وأن يكلل جهود الطلاب والمعلمين بالنجاح.

دعاء بداية العام الدراسي

  1. اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، يا رب نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، وقلبٍ لا يخشع، وقلبٍ لا يخشع، ومن دعاءٍ لا يُسمع.
  2. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم أعن ووفِّق كل أبٍ وأمٍ حريص على تعليم أولاده يا رب العالمين.
  3. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، يا رب علمًا نافعًا، يا رب علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، ورزقًا واسعًا، وعملًا صالحًا متقبلًا.
  4. اللهم اهد أولادنا وبناتنا لأحسن الأخلاق يا رب العالمين.
  5. اللهم ربِّ لنا أولادنا، اللهم ربِّ لنا بناتنا، اللهم حبِّبهم في العلم، وحبِّبهم في النجاح الباهر، والمستقبل الزاهر يا رب العالمين.

دعاء الدراسة والحفظ والفهم والتوفيق

  • اللهم اجعل من بداية العام الدراسي الجديد بداية أمل وخير ونجاح لنا جميعًا يا رب العالمين.
  • اللهم وفق أولادنا لتحصيل العلم النافع يا رب العالمين.
  • اللهم يسِّر لهم كل أمرٍ عسير، يا رب يسِّر لأولادنا وطلابنا في بداية العام الدراسي الجديد، يسِّر لهم يا ربنا كل أمرٍ عسير، وافتح لهم فتوح العارفين، وعلِّمهم يا ربنا من لدنك علمًا نسلم به من وساوس الشيطان يا رب العالمين.
  • أوسع علينا وعليهم من الرزق الحلال، اللهم أوسع علينا من الرزق الحلال، وأبعد عنا يا ربنا فسقة الإنس والجان.
  • اللهم جازِ ووفِّق كل مدرس وكل معلم، وكل مدرسة وكل معلمة بالخير يا رب العالمين، وأوسع علينا وعليهم يا أكرم الأكرمين.
  • وصلّ اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين.
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