الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيمي الأمعري وقدورة ومدينة البيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة، ومخيمي الأمعري وقدورة جنوب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة والمخيمين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

و من جهة أخرى، أصيب مسن وطفل، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية مركة جنوب جنين، فيما اعتقلت ستة مواطنين خلال اقتحام عدد من البلدات والقرى في المحافظة.

وأفادت مصادر طبية بأن مسنا يبلغ من العمر 68 عاما أصيب برضوض في الظهر والصدر، فيما أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما بكسر في اليد اليمنى، عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية مركة، وجرى تقديم العلاج لهما في مركز طوارئ عرابة.

وفي قرية دير أبو ضعيف، اعتقلت قوات الاحتلال شاب، عقب اقتحام القرية ومداهمة منزله.

