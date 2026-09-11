وزير الاستثمار يبحث مع شركات جنوب أفريقية فرص التوسع في مصر

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات Bloomberg NBEF Academy التي استضافتها دولة جنوب أفريقيا، بمشاركة عدد من صناع القرار وقادة الأعمال ورؤساء كبرى المؤسسات والشركات والخبراء الدوليين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للوزير إلى جنوب أفريقيا، والتي تضمنت عددا من اللقاءات مع مجتمع الأعمال وزيارات ميدانية لبحث فرص الاستثمار والتوسع بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وتعد Bloomberg NBEF Academy إحدى المبادرات التي تم إقرارها خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين التي تولت جنوب أفريقيا رئاستها عام 2025، وتهدف إلى توفير منصة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء لتبادل الرؤى حول أبرز التطورات الاقتصادية والاستثمارية العالمية.

وناقشت فعاليات الأكاديمية عددا من الموضوعات، من بينها التحولات الاقتصادية في القارة الأفريقية، والعوامل المؤثرة في مناخ الأعمال والاستثمار، ودور الطاقة في دعم النمو الاقتصادي، وآفاق الاقتصاد الكلي في جنوب أفريقيا، ومستقبل المنافسة في الاقتصاد الصناعي العالمي، والتحولات المتسارعة في اقتصاد الطاقة.

وشارك الدكتور محمد فريد في عدد من الجلسات والمناقشات، مستعرضا التجربة المصرية والجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي.

تفقد مصنع MCV

وفي إطار دعم توسعات الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، تفقد الدكتور محمد فريد مصنع شركة MCV المصرية لإنتاج الأتوبيسات بمدينة كيب تاون، برفقة مدحت حافظ، مدير عام الشركة، حيث اطلع على خطوط الإنتاج واستمع إلى شرح حول مراحل التصنيع وأنشطة الشركة في السوق الجنوب أفريقية.

واستعرض مسؤولو الشركة تجربتها في جنوب أفريقيا، والتي بدأت عام 2007 باستثمارات بلغت نحو 3.5 مليون دولار، حيث أكد الوزير أهمية البناء على هذه التجربة ودراسة فرص التوسع في الأنشطة المرتبطة بصناعة الأتوبيسات.

وبحث الجانبان إمكانية دخول الشركة مجال إنتاج البطاريات لتلبية احتياجات صناعة الأتوبيسات والسوق الجنوب أفريقية، إلى جانب زيادة نسبة المكون المصري في الأتوبيسات المنتجة، بما يعزز ارتباط الإنتاج في جنوب أفريقيا بسلاسل الإمداد المصرية ويدعم صادرات مكونات الصناعات المغذية إلى الأسواق الأفريقية.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة النقل لدراسة توفير خط ملاحي منتظم يربط مصر بدول شرق أفريقيا ويمتد وصولا إلى جنوب أفريقيا، بما يسهم في تيسير حركة السلع والمكونات وتعزيز حركة التجارة بين مصر ودول القارة.

وتعد MCV من الشركات المصرية المتخصصة في تصنيع الأتوبيسات، وتمتد أنشطتها إلى عدد من الأسواق الخارجية، ويعمل بها أكثر من 6 آلاف موظف عالميا، فيما تنتج أكثر من 6 آلاف مركبة سنويا من مصانعها المختلفة.

لقاء مع مجموعة SANLAM

وعلى هامش فعاليات الأكاديمية، التقى الدكتور محمد فريد مع هيني نيل، الرئيس التنفيذي لشركة SanlamAllianz، حيث بحث الجانبان الاستثمارات القائمة للمجموعة في السوق المصرية وفرص التوسع خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التأمين وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية المتخصصة.

ودعا الوزير مجموعة Sanlam إلى تعزيز استثماراتها في نشاط إدارة الأصول والاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المصرية، إلى جانب دراسة توجيه استثمارات إلى صناديق متخصصة تستهدف تمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية ودعم التنمية ونقل التكنولوجيا إلى المناطق الريفية.

ودعا الدكتور محمد فريد المجموعة إلى المشاركة في منتدى الأعمال المصري الجنوب أفريقي المقرر عقده بمدينة العلمين خلال أكتوبر المقبل، حيث أكد السيد هيني نيل اهتمام المجموعة بالتوسع في السوق المصرية، ورحب بالمشاركة في المنتدى ومواصلة بحث الفرص الاستثمارية المطروحة.

وتعد مجموعة Sanlam من أبرز مجموعات الخدمات المالية في جنوب أفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في كيب تاون، وتمتد أعمالها إلى عدد من الأسواق الأفريقية والآسيوية، وتعمل في مجالات التأمين وإدارة الأصول والخدمات المالية والاستثمارية، كما توجد في السوق المصرية من خلال شراكتها مع Allianz Egypt.

والتقى الدكتور محمد فريد أنطوني جاكوبس، رئيس مجموعة PSG الجنوب أفريقية، لبحث الاستثمارات الحالية للمجموعة وفرص التوسع في مصر، خاصة في قطاعات الزراعة والحبوب والخضر والفاكهة والأسمدة.

واستعرض ممثلو المجموعة توجهها إلى نقل جزء من عملياتها من هولندا إلى مصر، والاستفادة من السوق المصرية كمركز للإنتاج والتوزيع إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب محطة الإنتاج التابعة لها في كفر الشيخ.

وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم الشركات الأجنبية القائمة والمستثمرة في مصر، موجها بعقد اجتماع بين المجموعة والهيئة العامة للاستثمار لبحث احتياجاتها وخطط التوسع، إلى جانب عقد لقاء مع مسؤولي الاستثمار بالمجموعة لاستعراض الفرص المتاحة بالسوق المصرية.

وتعد PSG Group مجموعة استثمارية قابضة جنوب أفريقية تأسست عام 1995، ولديها استثمارات في عدد من القطاعات، من بينها الطاقة والتعليم والزراعة والقطاع الغذائي.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز وجود الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، يمثلان محورين رئيسيين لجهود الدولة لتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية مع دول القارة، وزيادة الصادرات.