شي جين بينج: الصين والهند شريكتان في التعاون لا خِصمتين

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، تبادلًا صريحًا ومعمقًا لوجهات النظر، وتوصلا إلى توافق مهم بشأن ضرورة أن تكون الصين والهند شريكتين، وذلك على هامش قمة بريكس الـ18 المنعقدة في نيودلهي.

وقال شي إن الصين لطالما نظرت إلى علاقاتها مع الهند وطورتها من منظور استراتيجي وبنظرة طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن التبادلات المؤسسية بين البلدين استؤنفت تدريجيًا، وأن مجالات التعاون استمرت في التوسع، فيما سجلت التجارة الثنائية مستوى قياسيًا جديدًا.

وأكد ضرورة الاعتزاز بهذا التقدم، مشيرًا إلى أن البلدين، رغم اختلاف ظروفهما الوطنية، بإمكانهما الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما ودعم كل منهما للآخر والسعي إلى تحقيق التنمية المشتركة.

وشدد شي على ضرورة تبني رؤية استراتيجية موضوعية وعقلانية إزاء مسار العلاقات الصينية-الهندية، مؤكدًا أن الصين والهند شريكتان في التعاون وليستا خصمتين، وأن كل منهما يمثل فرصة تنموية للآخر ولا يمثلان تهديدًا لبعضهما البعض.

ودعا الجانبين إلى التركيز على التنمية باعتبارها أكبر قاسم مشترك بينهما، وتعزيز التبادلات الودية والتعاون متبادل المنفعة، وتوسيع التعاون في مجالات التبادلات الشعبية والرحلات الجوية المباشرة وغيرها، لتعزيز الدعم الشعبي للعلاقات الثنائية.