مدير تصدير النيل للمنتجات الورقية: نصدر إلى أكثر من 16 سوقًا في أفريقيا والدول العربية وأوروبا

قال رامي أبو زيد، مدير التصدير في شركة النيل للمنتجات الورقية، إن صناعة الورق الصحي في مصر أصبحت صناعة كبيرة، مؤكدًا قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح عبر قناة “القاهرة والناس” أن المنتجات المصرية تستطيع المنافسة في الأسواق الأفريقية والدول العربية وأوروبا، مشيرًا إلى أن الورق الصحي المصري يتميز بسعر منافس وجودة على أعلى مستوى، مع تطبيق معايير عالمية في التصنيع.

وأضاف أن شركة النيل للمنتجات الورقية نجحت في الوصول إلى أكثر من 16 سوقًا في أفريقيا والدول العربية وأوروبا، لافتًا إلى وجود تطلع لفتح المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة لديها عشرات الأنواع والمقاسات من المنتجات الورقية، بما يلبي احتياجات الأسواق المختلفة.