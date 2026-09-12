لإيسيسكو تعقد ورشتين بكازاخستان حول علوم الفضاء وتطبيقاتها لفائدة 320 طالبا وباحثا

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ورشتين منفصلتين، الأولى بجامعة ساكين سيفولين الكازاخستانية للبحوث الزراعية والتقنية، والثانية بجامعة ساتباييف، في العاصمة أستانا، لـ 320 طالبا وباحثا وعدد من أعضاء هيئات التدريس، من أجل استكشاف الفرص التي تتيحها مجالات علوم الفضاء والتقنيات الحديثة والابتكار.

وافاد بيان للايسيسكو اليوم بان ورشة العمل الأولى، التي احتضنتها جامعة "ساكين سيفولين"، عقدت تحت شعار "الفضاء والعلوم والتكنولوجيا: سبل إدماج الطلاب في المشاريع العالمية"، وتضمنت محاضرة قدمها الدكتور محمد شريف، مستشار قطاع العلوم والبيئة بالإيسيسكو، حيث أبرز دور تقنيات الفضاء وأنظمة رصد الأرض في توفير آليات لمعالجة تحديات تغير المناخ، والأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، وترشيد الموارد المائية.

وهدفت الورشة الثانية، التي احتضنتها جامعة "ساتباييف"، إلى التعريف بجهود الإيسيسكو لبناء قدرات الطلاب والشباب، وتعزيز منظومات البحث والابتكار بدول العالم الإسلامي، من خلال عدد من البرامج والمشاريع في مجال علوم الفضاء وتدريب الشباب بهدف إعداد الجيل القادم من العلماء والمهندسين والمبتكرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وفي مقدمتها برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في التكنولوجيا والابتكار وورشة العمل التدريبية على تصميم قمر صناعي تعليمي (كان سات).

وأضاف البيان أن أعمال الورشتين تضمنت أنشطة تطبيقية حيث شكل المشاركون، من طلاب وباحثين وشباب، فرق عمل لتحديد التحديات الراهنة وإيجاد حلول لها عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وفي الختام أجاب الدكتور شريف عن استفسارات المشاركين، حول المهارات اللازمة لمهن الغد في مجالات علوم الفضاء والتقنيات الحديثة، إضافة إلى سبل تطوير مشاريع بحثية وآليات الانضمام إلى الشبكات العلمية الدولية.