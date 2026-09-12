قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الصحة: نجحنا في تخفيض قوائم الانتظار إلى 8 أسابيع
مقذوف حوثي يلحق أضرارًا بمسجد ومبانٍ ومركبات في جازان السعودية | شاهد
العراق والسعودية تبحثان تبادل المعلومات بشأن الهجمات الأخيرة
كانوا في فرح.. ضبط 5 أشخاص أحدثوا ضوضاء بدراجات نارية في الأسمرات
أحمد ربيع: دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك الطبيعي
قبل إقرارها بأيام.. صدى البلد ينشر آلية تسعير الدواء الجديدة
ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني
الدفاع المدني السعودي: مقذوف حوثي يصيب شخصين ويلحق أضرارًا بمسجد ومركبات في جازان
لميس الحديدي : نحتاج مبادرة من البنك المركزي بفائدة 10% للتمويل العقاري
هل تنجح قمة البريكس الـ 18 في حلحلة الحروب والصراعات العالمية؟.. نشأت الديهي يُجيب
دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابيين في الخارج بنك معلومات لأجهزة المخابرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لإيسيسكو تعقد ورشتين بكازاخستان حول علوم الفضاء وتطبيقاتها لفائدة 320 طالبا وباحثا

لإيسيسكو
لإيسيسكو
أ ش أ

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ورشتين منفصلتين، الأولى بجامعة ساكين سيفولين الكازاخستانية للبحوث الزراعية والتقنية، والثانية بجامعة ساتباييف، في العاصمة أستانا، لـ 320 طالبا وباحثا وعدد من أعضاء هيئات التدريس، من أجل استكشاف الفرص التي تتيحها مجالات علوم الفضاء والتقنيات الحديثة والابتكار.

وافاد بيان للايسيسكو اليوم بان ورشة العمل الأولى، التي احتضنتها جامعة "ساكين سيفولين"، عقدت تحت شعار "الفضاء والعلوم والتكنولوجيا: سبل إدماج الطلاب في المشاريع العالمية"، وتضمنت محاضرة قدمها الدكتور محمد شريف، مستشار قطاع العلوم والبيئة بالإيسيسكو، حيث أبرز دور تقنيات الفضاء وأنظمة رصد الأرض في توفير آليات لمعالجة تحديات تغير المناخ، والأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، وترشيد الموارد المائية.

وهدفت الورشة الثانية، التي احتضنتها جامعة "ساتباييف"، إلى التعريف بجهود الإيسيسكو لبناء قدرات الطلاب والشباب، وتعزيز منظومات البحث والابتكار بدول العالم الإسلامي، من خلال عدد من البرامج والمشاريع في مجال علوم الفضاء وتدريب الشباب بهدف إعداد الجيل القادم من العلماء والمهندسين والمبتكرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وفي مقدمتها برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في التكنولوجيا والابتكار وورشة العمل التدريبية على تصميم قمر صناعي تعليمي (كان سات).

وأضاف البيان أن أعمال الورشتين تضمنت أنشطة تطبيقية حيث شكل المشاركون، من طلاب وباحثين وشباب، فرق عمل لتحديد التحديات الراهنة وإيجاد حلول لها عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وفي الختام أجاب الدكتور شريف عن استفسارات المشاركين، حول المهارات اللازمة لمهن الغد في مجالات علوم الفضاء والتقنيات الحديثة، إضافة إلى سبل تطوير مشاريع بحثية وآليات الانضمام إلى الشبكات العلمية الدولية.

منظمة العالم الإسلامي إيسيسكو ورشتين العاصمة أستانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

فرد الأمن

خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص

أرض نادي الزمالك

المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

جنش

جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي وعنصرًا رئيسيًا لتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية

انتظام الدراسة في المدارس

6 إجراءات عاجلة لاستعادة الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس.. تربوي يشرح تفاصيلها

الدكتور أحمد سمير عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة

بيطري القاهرة: ربط التعليم بسوق العمل ضرورة.. والنقابة والقطاع الخاص شركاء التطوير

بالصور

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد