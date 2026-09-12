رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

وقع مسن بريطاني يبلغ من العمر 68 عامًا ضحية عملية احتيال إلكتروني بدأت عبر موقع «فيسبوك»، بعدما استدرجه محتالون باستخدام هوية امرأة وهمية تدعى «إيميلي سميث».

شخصية افتراضية وميراث بالملايين

استخدم المحتالون صور امرأة شقراء، زاعمين أنها «إيميلي سميث»، وأوهموا الضحية بأنها تملك ميراثًا ضخمًا تبلغ قيمته نحو 3 ملايين دولار، قبل أن يظهر شخص آخر مدعيًا أنه محاميها لتأكيد الرواية المزيفة.

رسوم متتالية لاستلام الميراث

وطلب المحتالون من الضحية دفع مبالغ مالية متتالية، بزعم أنها رسوم إدارية وإجراءات ضرورية لإتمام تحويل الميراث، لتبدأ مدخراته في التآكل تدريجيًا.