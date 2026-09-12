قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية أطفيح لـ29 سبتمبر
ثابت دون تغيير..سعر الذهب بعد ساعات من التداول الآن
4 عوامل تحسم تحديد أسعار البنزين والسولار.. وزير البترول الأسبق يكشفها
مجلس النواب الأمريكي يبحث حزمة عقوبات جديدة على روسيا.. الاثنين المقبل
تقليل الاغتراب 2026.. القواعد والخطوات والرابط الرسمي للتقديم
لـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «قضية الخلية الإعلامية» لـ22 نوفمبر
لماذا نهى الإسلام عن قطع الأشجار؟.. الأزهر يكشف السبب
الخارجية الإيرانية: سنعرض نتائج مفاوضات عبور هرمز.. وبرنامجنا النووي سلمي
مدبولي: كفر الشيخ أنهت جميع مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة وبدأت في الثانية
الرئيس السيسي يجدد تقدير مصر لجهود «جوتيريش» ويؤكد دعم إصلاح الأمم المتحدة
العراق: العثور على منصات لإطلاق مسيّرات قرب الحدود مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجم كبير وموهوب.. محمد سامي يعلن انضمام محمود عبد المغني لمسلسله الجديد

محمد سامي يعلن انضمام محمود عبد المغني لمسلسله الجديد: سعيد جدًا بالتعاون مع نجم كبير وموهوب
محمد سامي يعلن انضمام محمود عبد المغني لمسلسله الجديد: سعيد جدًا بالتعاون مع نجم كبير وموهوب
أوركيد سامي

كشف المخرج محمد سامي عن تعاقد النجم محمود عبد المغني للمشاركة في مسلسله الجديد، مؤكدًا سعادته الكبيرة بالتعاون معه، ومعتبرًا أن انضمامه للعمل يمثل إضافة قوية ومهمة إلى فريق المسلسل.

وأعرب محمد سامي عن حماسه للعمل مع محمود عبد المغني، مشيدًا بموهبته الكبيرة ومشواره الفني الذي قدم خلاله العديد من الشخصيات والأدوار المميزة التي تركت بصمة لدى الجمهور.

وقال محمد سامي علي صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عرضت دور على النجم محمود عبد المغني في مسلسلي الجديد ووافق عليه، ومبسوط جدًا إننا هنشتغل سوا، محمود نجم كبير موهوب وإضافة لأي عمل».

وأكد المخرج أن اختيار محمود عبد المغني جاء انطلاقًا من إيمانه بقدرته على تقديم الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل، خاصة لما يتمتع به من حضور قوي وأداء تمثيلي قادر على التعامل مع الشخصيات المختلفة وتقديمها بصورة مقنعة ومؤثرة.

يأتي انضمام محمود عبد المغني ليضيف مزيدًا من الحماس إلى العمل الجديد، الذي يواصل محمد سامي التحضير لتفاصيله خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استكمال اختيار باقي أبطال المسلسل ووضع اللمسات النهائية على عناصره الفنية والإنتاجية.

ويُعد محمود عبد المغني واحدًا من أبرز نجوم الدراما المصرية، حيث نجح على مدار سنوات في تقديم مجموعة متنوعة من الأدوار، وتمكن من إثبات موهبته في الأعمال الاجتماعية والدرامية والتشويقية، كما حظي بإشادة الجمهور والنقاد عن العديد من الشخصيات التي قدمها.

من جانبه، يواصل محمد سامي تحضيراته للمسلسل الجديد، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل العمل والشخصية التي سيقدمها محمود عبد المغني، إلى جانب باقي النجوم المشاركين، خاصة أن التعاون بين المخرج والنجم يفتح الباب أمام تقديم شخصية مختلفة ضمن أحداث تحمل العديد من المفاجآت.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي تفاصيل المسلسل، وموعد انطلاق التصوير، بالإضافة إلى الكشف تدريجيًا عن قائمة أبطال العمل والشخصيات التي يجسدونها، تمهيدًا لبدء تصوير المشاهد استعدادًا لعرضه على الجمهور.

ويترقب جمهور الدراما المصرية العمل الجديد، خصوصًا مع اجتماع اسم محمد سامي كمخرج مع موهبة محمود عبد المغني، وهو ما يرفع من سقف التوقعات بشأن طبيعة الشخصية التي سيقدمها النجم، ومدى تأثيرها في أحداث المسلسل.

محمد سامي يعلن انضمام محمود عبد المغني اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

التعاقد مع 259 إمامًا.. إنجازات إدارة الموارد البشرية بالأوقاف خلال أغسطس 2026

المصحف الشريف

رمضان عبد المعز: سورة النور منهج متكامل لبناء الأسرة والمجتمع

الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز: العلم أساس نهضة الأمة والنبي معلم البشرية

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد