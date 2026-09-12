نجم كبير وموهوب.. محمد سامي يعلن انضمام محمود عبد المغني لمسلسله الجديد

كشف المخرج محمد سامي عن تعاقد النجم محمود عبد المغني للمشاركة في مسلسله الجديد، مؤكدًا سعادته الكبيرة بالتعاون معه، ومعتبرًا أن انضمامه للعمل يمثل إضافة قوية ومهمة إلى فريق المسلسل.

وأعرب محمد سامي عن حماسه للعمل مع محمود عبد المغني، مشيدًا بموهبته الكبيرة ومشواره الفني الذي قدم خلاله العديد من الشخصيات والأدوار المميزة التي تركت بصمة لدى الجمهور.

وقال محمد سامي علي صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «عرضت دور على النجم محمود عبد المغني في مسلسلي الجديد ووافق عليه، ومبسوط جدًا إننا هنشتغل سوا، محمود نجم كبير موهوب وإضافة لأي عمل».

وأكد المخرج أن اختيار محمود عبد المغني جاء انطلاقًا من إيمانه بقدرته على تقديم الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل، خاصة لما يتمتع به من حضور قوي وأداء تمثيلي قادر على التعامل مع الشخصيات المختلفة وتقديمها بصورة مقنعة ومؤثرة.

يأتي انضمام محمود عبد المغني ليضيف مزيدًا من الحماس إلى العمل الجديد، الذي يواصل محمد سامي التحضير لتفاصيله خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استكمال اختيار باقي أبطال المسلسل ووضع اللمسات النهائية على عناصره الفنية والإنتاجية.

ويُعد محمود عبد المغني واحدًا من أبرز نجوم الدراما المصرية، حيث نجح على مدار سنوات في تقديم مجموعة متنوعة من الأدوار، وتمكن من إثبات موهبته في الأعمال الاجتماعية والدرامية والتشويقية، كما حظي بإشادة الجمهور والنقاد عن العديد من الشخصيات التي قدمها.

من جانبه، يواصل محمد سامي تحضيراته للمسلسل الجديد، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل العمل والشخصية التي سيقدمها محمود عبد المغني، إلى جانب باقي النجوم المشاركين، خاصة أن التعاون بين المخرج والنجم يفتح الباب أمام تقديم شخصية مختلفة ضمن أحداث تحمل العديد من المفاجآت.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي تفاصيل المسلسل، وموعد انطلاق التصوير، بالإضافة إلى الكشف تدريجيًا عن قائمة أبطال العمل والشخصيات التي يجسدونها، تمهيدًا لبدء تصوير المشاهد استعدادًا لعرضه على الجمهور.

ويترقب جمهور الدراما المصرية العمل الجديد، خصوصًا مع اجتماع اسم محمد سامي كمخرج مع موهبة محمود عبد المغني، وهو ما يرفع من سقف التوقعات بشأن طبيعة الشخصية التي سيقدمها النجم، ومدى تأثيرها في أحداث المسلسل.