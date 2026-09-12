فادي كرم: اللبنانيون في الجنوب يريدون الدولة.. وحصر السلاح ونزعه ووضعه في يدها ضرورة

قال النائب عن حزب القوات اللبنانية في البرلمان اللبناني، الدكتور فادي كرم، إن المواطنين اللبنانيين في الجنوب، كما في كل مناطق لبنان، يريدون الدولة والأمان، مشيرًا إلى أن الأمان يأخذونه من الدولة عندما تفرض نفسها في كل المناطق وتتولى عملية حماية المواطنين.

وأضاف فادي كرم، خلال مداخلة عبر قناة الحدث، أن زيارة النبطيه صبت في المسار الصحيح والإيجابي لعودة الدولة إلى المواطنين، لكن هذا الأمر وحده لا يكفي لمنع تكرار ما حدث في السابق من دمار واحتلال إسرائيلي في مناطق أخرى من الجنوب.

وأكد أن المطلوب هو حصر السلاح ونزعه ووضعه في يد الدولة، مشيرًا إلى أن الحاضنة الشعبية والبيئة عنصر مساعد لأي حزب أو ميليشيا في العالم لكي يكون متمركزًا وأقوى.

وأوضح أن المواطن اللبناني يريد من يحميه، مشيرًا إلى أنه خلال الـ30 أو 40 سنة الماضية غُيبت الدولة بشكل واضح عن الجنوب ومناطق أخرى في لبنان، واليوم هناك نية واضحة لعودة الدولة لتتولى عملية الأمان للمواطنين اللبنانيين.