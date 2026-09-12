سوريا: ضبط 32 كيلو حشيش و194 ألف حبة كبتاجون على الحدود مع لبنان

أعلنت قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري ضبط كميات من المواد المخدرة خلال عمليات أمنية متفرقة نفذتها منذ بداية سبتمبر الجاري على امتداد الحدود السورية-اللبنانية.

وحسب المعطيات المعلنة، أسفرت العمليات عن ضبط نحو 32 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة ، إضافة إلى شحنة من حبوب الكبتاغون بلغ إجماليها نحو 194 ألف حبة .

وتمكنت القوات من توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم بعمليات تهريب المخدرات عبر الحدود.

تم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة بحق المتهمين.