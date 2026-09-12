مدير أمن دمياط يتفقد مصابي حادث تصادم على طريق المنصورة الزراعي

تفقد اللواء وائل الأشوح، مدير أمن دمياط، اليوم، المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة مما ادي الي انقلابها على طريق المنصورة الزراعي، وذلك داخل مستشفى كفر سعد المركزي.

واطمأن مدير الأمن على الحالة الصحية للمصابين، ووجّه بتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما تواصل الأجهزة المعنية إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

كانت قد شهدت المنطقة المجاورة لكوبري فارسكور حادث انقلاب سيارة ميكروباص، عقب اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر سعد المركزي، حيث تم استدعاء الأطقم الطبية والتعامل مع الحالات وتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح وكسور، من بينها حالات اشتباه نزيف بالمخ.