بحضور محافظ دمياط.. إزالة أعمال بناء مخالف بكورنيش النيل بمنطقة الأعصر



أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الإزالات الجارية بمنطقة كورنيش النيل بالأعصر بمدينة دمياط، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (٤٠٧) لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعلان المنطقة كمنطقة إعادة تخطيط، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، والمهندس وحيد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.



واطلع المحافظ خلال الجولة على الموقف التنفيذي لأعمال الإزالة بالموقع، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها على الطبيعة، للوقوف على مستجدات العمل ومعدلات التنفيذ، والتأكد من سير الأعمال وفقًا للمخطط المحدد.



وأكد محافظ دمياط أهمية استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الإزالات بمنطقة كورنيش النيل بالأعصر، والوقوف على مستجدات التنفيذ أولًا بأول، مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة، بما يضمن تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل.



وتأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظة دمياط على متابعة تنفيذ أعمال الإزالات بمنطقة الأعصر، في ضوء القرار الصادر بشأن إعادة تخطيط المنطقة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من المواقع التي تشملها أعمال الإزالة، وفقًا للخطط المستقبلية المعتمدة.