مدير أمن دمياط ينتقل لموقع حريق شقة سكنية بشارع الشرباصي لمتابعة جهود الإخماد

انتقل اللواء وائل الاشوح مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط، إلى موقع الحريق الذي نشب داخل إحدى الشقق السكنية بشارع الشرباصي بمدينة دمياط، لمتابعة تطورات الموقف والوقوف على جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبدأت في التعامل مع الحريق ومحاصرته لمنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة.

وتابع مدير الأمن أعمال الإطفاء والتعامل مع الحريق ميدانيًا، مع التأكيد على سرعة السيطرة على النيران واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

تم استكمال أعمال التبريد وحصر الخسائر والتلفيات، فيما تكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق.