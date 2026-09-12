الشرقية تستعد للعام الدراسي الجديد بتجهيز 4915 مدرسة لاستقبال «مليون و844 ألفاً داخل 50 ألف فصل

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم على انتظام سير الدراسة اليوم السبت بالمدارس التي تعمل بنظام اليوم الدوار، والبالغ عددها (٤١) مدرسة موزعة على (٨) إدارات تعليمية، مهنئاً أبناء المحافظة من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التعليم والعاملين بالمنظومة التعليمية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ ومتمنيا لهم عاما دراسياً مليئا بالنجاح والتوفيق.

أوضح المحافظ أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تنفيذ أعمال إنشاء وصيانة ورفع كفاءة (١٦٥) مدرسة بإجمالي (٢٩٢٦) فصلاً، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح (٢٧) مدرسة جديدة بإجمالي (١٩٠٧) فصلا تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي ، بما يسهم في الارتقاء بمستوى البنية التحتية للمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتميزة لأبناء المحافظة.

من جانبه، أشار محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن المدارس التي تعمل بنظام اليوم الدوار قد استقبلت اليوم الطلاب والطالبات اليوم بالورود والأعلام، في أجواء اتسمت بالفرحة والبهجة، مؤكداً أن الدراسة ستنطلق غداً الأحد بجميع مدارس المحافظة، والبالغ عددها (٤٩١٥) مدرسة، والمقيد بها نحو (مليون و٨٤٤ ألفاً و٢٩٨) طالباً وطالبة داخل ٥٠ ألفا و٣٦٢ فصلاً ، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومهيأة لاستقبال الطلاب.

أضاف وكيل أول الوزارة أن جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتزينت المدارس لاستقبال الطلاب، مع الانتهاء من إعداد قوائم الفصول وجداول الحصص، وتطهير وتعقيم الفصول الدراسية والمنشآت التعليمية، حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، فضلاً عن تنفيذ مبادرة «استلم كتبك واعرف فصلك» بمختلف الإدارات التعليمية قبل بدء الدراسة، بما يضمن تيسير إجراءات استقبال الطلاب وانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول موجهاً بضرورة إضفاء أجواء من البهجة والسعادة داخل المدارس، والعمل على جعل البيئة المدرسية محفزة وملهمة للطلاب، بما يشجعهم على الانتظام في الدراسة ويعزز تفاعلهم مع العملية التعليمية، مؤكداً ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية اليومية للمدارس والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام الدراسة، وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب والمعلمين، بما يضمن بداية قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد.