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مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندرية.. ما الذي حدث؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندرية.. ما الذي حدث؟

غرق مركب
غرق مركب
المحافظات

شهدت سواحل محافظة الإسكندرية غرق مركب، ما أدى إلى مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية.
 

غرق مركب

شهدت سواحل الإسكندرية حادثًا مأساويًا إثر غرق مركب يُشتبه في استخدامه في الهجرة غير الشرعية، كان على متنه 42 شخصًا، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث غرق مركب بالقرب من سواحل الإسكندرية، وعلى متنه عدد من الأشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال التعامل مع الحادث.

 

مصرع 3 أشخاص

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، جرى نقل جثامينهم إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أصيب 19 شخصًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى رأس التين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة، وتحديد أسباب غرق المركب، فضلًا عن فحص بيانات مستقليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، واستكمال الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسئوليات.

الاسكندرية غرق مركب هجرة غير شرعية

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