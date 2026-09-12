قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشارك في تفقد معرض «مرور 20 عاما على تدشين البريكس»
الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع
دفاع أسرة النرجس بالتجمع: المتهم خطط للجريمة قبلها بـ10 أيام
الرئيس السيسي: مصر تطلع إلى تولى رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب
رئيس الوزراء يتفقد نادي ماتريكس الرياضي ويتابع عدة مشروعات بكفر الشيخ
مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندرية.. ما الذي حدث؟
بعد نحو 5 أشهر من الاحتجاز.. قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة وطاقمها مقابل فدية
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة على صفحتها
الرئيس السيسي يشارك في فعالية خضراء ضمن أنشطة بريكس بالعاصمة الهندية
سقوط سيارة أجرة داخل مصرف بالإسكندرية.. والأهالي يحاولون إنقاذ الركاب
الرئيس السيسي: مصر تقدر جهود بريكس في دعم الدول الأعضاء ومواجهة أعباء الديون
سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: مصر تقدر جهود بريكس في دعم الدول الأعضاء ومواجهة أعباء الديون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك ترابطًا وثيقًا بين الأمن والتنمية، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن يرتبطان بشكل مباشر بقدرة الدول على تحقيق معدلات نمو وتنمية تلبي احتياجات شعوبها.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية العمل على إقامة مشروعات ومبادرات تدعم مسارات التنمية، وتسهم في تعزيز قدرات الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية، لاسيما في ظل ما تشهده العديد من الدول من ارتفاع أعباء الديون وتزايد الضغوط الاقتصادية.

وأوضح الرئيس أن التعامل مع التحديات التنموية يتطلب تعزيز التعاون الدولي، وتوفير آليات تمويل أكثر فاعلية، بما يساعد الدول على تنفيذ مشروعاتها التنموية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب السيسي عن تقدير مصر للجهود التي يبذلها تجمع بريكس في تعزيز الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء، ودعم مسارات التنمية والتعاون المشترك، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل من أجل بناء شراكات تحقق مصالح الدول والشعوب.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين دول بريكس يمكن أن يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الدول النامية، ودعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز الاستقرار والأمن ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

الرئيس السيسي السيسي البريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

ترشيحاتنا

صحة الحيوان

مصر تجمع خبراء صحة الحيوان من دول المتوسط في ديسمبر المقبل

شارع الحجاز مصر الجديدة

حجز 3 حارات لركن السيارات يثير الجدل في شارع الحجاز بمصر الجديدة

نهاد ابو القمصان

نهاد أبو القمصان:«بنودي عيالنا للمدارس الدولية علشان يتعلموا ثقافات مختلفة»

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد