الرئيس السيسي: مصر تقدر جهود بريكس في دعم الدول الأعضاء ومواجهة أعباء الديون

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك ترابطًا وثيقًا بين الأمن والتنمية، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن يرتبطان بشكل مباشر بقدرة الدول على تحقيق معدلات نمو وتنمية تلبي احتياجات شعوبها.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية العمل على إقامة مشروعات ومبادرات تدعم مسارات التنمية، وتسهم في تعزيز قدرات الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية، لاسيما في ظل ما تشهده العديد من الدول من ارتفاع أعباء الديون وتزايد الضغوط الاقتصادية.

وأوضح الرئيس أن التعامل مع التحديات التنموية يتطلب تعزيز التعاون الدولي، وتوفير آليات تمويل أكثر فاعلية، بما يساعد الدول على تنفيذ مشروعاتها التنموية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب السيسي عن تقدير مصر للجهود التي يبذلها تجمع بريكس في تعزيز الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء، ودعم مسارات التنمية والتعاون المشترك، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل من أجل بناء شراكات تحقق مصالح الدول والشعوب.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين دول بريكس يمكن أن يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الدول النامية، ودعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز الاستقرار والأمن ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.