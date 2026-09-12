رئيس البرلمان العراقي يؤكد رفضه استخدام أراضي بلاده للاعتداء على دول الجوار

أكد هيبت الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، مؤكدا أهمية حصر السلاح بيد الدولة.



ودان رئيس مجلس النواب العراقي، في بيان اليوم، الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مجددا "التأكيد على أن استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها لتهديد أمن المملكة العربية السعودية أو أي من دول الجوار أمر مرفوض ومدان، ولا ينسجم مع سياسة العراق ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع أشقائه وجيرانه.

وشدد على أهمية الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ أمن البلاد واستقرارها، ويحول دون الزج بالعراق في صراعات إقليمية.

من جانبها، دانت رئاسة إقليم كوردستان العراق، الهجمات التي استهدفت أنابيب النفط في السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة وحرصها على أمنها واستقرارها، معلنة تأييدها الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية العراقية للتحقيق في الاعتداءات وكشف المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

وأضافت أن "أراضي العراق يجب ألا تكون منطلقاً لأي تهديد أو اعتداء يستهدف دول الجوار وأن احترام سيادة الدول وحسن الجوار واعتماد الحوار والتعاون تمثل السبيل الأمثل لحماية أمن العراق واستقراره وتعزيز أمن واستقرار المنطقة"