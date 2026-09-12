قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في البنوك الآن
مدبولي يكشف حقيقة أجور المهندسين.. 20 ألف جنيه أول راتب لشاب حديث التخرج بمراكز التعهيد بالإسكندرية
ترامب يكشف فحوى رسالة الحوثيين إلى واشنطن: لا يريدوننا أن نهاجمهم
توافق بين مصر وجنوب أفريقيا على دعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية
ثقة في الكوادر المصرية.. نجاح آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي
رئيس الوزراء: «حياة كريمة» أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية
معاريف: تحذير أمريكي لدول المنطقة من تصعيد واسع مع إيران.. مخاوف من حرب متعددة الجبهات
رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام كفر الشيخ
رئيس الوزراء من كفر الشيخ: تم إجتزاء تصريحاتي عن مرتبات المهندسين
معارض أهلا مدارس 2026.. أماكن الخصومات وأسعار الأدوات المدرسية
رئيس الوزراء: الجولات فرصة للوقوف على تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات
رئيس الوزراء من كفر الشيخ: نعمل على تحسين الخدمات.. ومشروعات حياة كريمة أولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيجيريا: مقتل مواطنين في جنوب أفريقيا وسط تصاعد التوترات المناهضة للمهاجرين

احتجاجات في جنوب أفريقيا ضد المهاجرين
احتجاجات في جنوب أفريقيا ضد المهاجرين
ناصر السيد

أعلنت وزارة الخارجية النيجيرية مقتل اثنين من مواطنيها في جنوب أفريقيا، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين.

وذكرت الخارجية النيجيرية أن أحد الضحايا، ويدعى جيمس أوتشيتشوكو نوانكو، قُتل في 5 سبتمبر بعد تعرضه لما وصفته بـ "أساليب استجواب مروعة" على يد ضباط شرطة جنوب أفريقيين في مدينة كيب تاون، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ولم يحدد البيان أي مشتبه بهم أو يكشف عن دافع محتمل لمقتل تايوو مايكل فاكونلي، وهو أسقف قُتل في مقر إقامته في منطقة كنسينغتون بجوهانسبرج في 4 سبتمبر.

ولم ترد شرطة جنوب أفريقيا على الفور على طلب للتعليق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية النيجيرية أولوافيمي أدينيي، في البيان إن عمليات القتل هذه "تثير تساؤلات حول سلامة الأجانب في البلاد ومدى التزام السلطات الجنوب أفريقية بكبح الهجمات الموجهة ضد الأجانب".

واتهم المتحدث شرطة جنوب أفريقيا بـ "تفاقم وضع هش بالفعل".

وتجذب جنوب أفريقيا منذ سنوات مواطنين أجانب من جميع أنحاء القارة، بمن فيهم الكثير من النيجيريين، بفضل ما تتمتع به من ثروة وفرص نسبية. 

غير أن الأجانب واجهوا أيضاً موجات متفرقة من العنف الناجم عن كراهية الأجانب؛ إذ يلقي المحتجون في الدولة الواقعة بجنوب القارة باللوم على الأجانب في ارتفاع معدلات البطالة والجريمة والضغط على الخدمات العامة.

وقد أجبرت هذه الاحتجاجات العنيفة آلاف المهاجرين على المغادرة وتسببت في توترات دبلوماسية مع دول أفريقية أخرى.

وفي يوم الجمعة، علّق البرلمان النيجيري إلى أجل غير مسمى الزيارات والارتباطات الرسمية مع جنوب أفريقيا.

وفي يونيو، قُتل نيجيريان خلال أعمال عنف مناهضة للمهاجرين، وذلك قبل يومين فقط من مهلة غير رسمية حددها المحتجون لمغادرة الأجانب. 

وذكرت نيجيريا أن أحدهما قُتل على يد ضباط شرطة -بحسب المزاعم- بينما قُتل الآخر على يد مهاجمين مجهولين.

كان وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري، السفير سولا إينيكانولايي، قد صرح في يوليو بأن ما لا يقل عن 98 نيجيرياً قُتلوا منذ عام 2022 في هجمات شنتها حشود غاضبة، وأعمال عنف مرتبطة بالكراهية، وعمليات قتل خارج نطاق القضاء.

نيجيريا التوترات المناهضة للمهاجرين جنوب أفريقيا وزارة الخارجية النيجيرية الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

المعلم المصري

دام عزك .. رسالة وفاء من معلم مصري للكويت بعد نهاية خدمته

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

ترشيحاتنا

الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «حث النبي على طلب العلم»

الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان حث النبي على طلب العلم| صور

دعاء استقبال شهر ربيع الآخر

دعاء شهر ربيع الآخر.. ردده بيقين بعد مغرب اليوم

مسجد الحسين

غدا.. الأوقاف تنظم ملتقى الفكر الإسلامي الدولي التاسع بمسجد الحسين

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد