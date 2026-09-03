القطاع الخاص بجنوب أفريقيا يسجل نموًا طفيفًا في أغسطس

أظهر القطاع الخاص في جنوب أفريقيا تحسنًا محدودًا خلال أغسطس الماضي، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة "إس آند بي جلوبال" الأمريكية للتحليلات المالية إلى 50.5 نقطة، مقابل 50.3 نقطة في يوليو، مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة للمرة الأولى في أربعة أشهر وتحسن المبيعات.



كما واصل الإنتاج نموه للشهر الثاني على التوالي، وارتفعت كميات المشتريات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي، في حين تراجعت العمالة للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، وإن كان الانخفاض محدودًا، بسبب الاستقالات الطوعية وخفض الوظائف المرتبط بارتفاع التكاليف.



في المقابل، تسارعت ضغوط تكاليف المدخلات نتيجة ارتفاع أسعار المشتريات والوقود وزيادة أسعار الموردين، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط. كما واجهت سلاسل التوريد اضطرابات بسبب تداعيات الصراع وتأخر العمليات في الموانئ المحلية.



ورغم هذه التحديات، تبدو الشركات أكثر تفاؤلًا بشأن الفترة المقبلة، إذ توقعت نحو 30% من الشركات التي شملها المسح نمو النشاط مستقبلًا، مقابل 2% فقط توقعت تراجعه، بدعم من تحسن الطلب وإطلاق منتجات جديدة وزيادة فرص المناقصات.