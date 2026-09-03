قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يلغي مناقصة الفار ويتجه لنظام الإيجار مع الشركة الإسبانية
محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس
شعبة الدواجن تكشف السعر العادل للفراخ .. الإنتاج يكلف المنتج 75 جنيهًا للكيلو
سر عطر يتجاوز سعره المليون دولار .. ماذا تعرف عن روائح الأثرياء؟
خبط سيدة وجرى.. القبض على سائق ميكروباص بالقليوبية
"تاريخ عظيم ومستقبل نصنعه".. السيدة انتصار السيسي تنشر فيديو لجولتها مع قرينة الرئيس الصيني بمعرض "ديارنا"
الدوري الممتاز | شوبير : حققنا فوزًا مهمًّا أمام سموحة .. ونسير بشكل مميز في الدوري
ملائكة رحمة.. محمد موسى يشيد بأبطال الإسعاف بعد إنقاذ طفل لوالده ببني سويف
فاتورة كهرباء سبتمبر 2026 .. طرق الاستعلام والسداد إلكترونيًا
نفسي أبقى زي محمد صلاح | طفل قنا يخطف التريند بالجلابية .. سر رفضه 100 جنيه من مدربه؟
ملامح موسم الحج السياحي 2027.. تفاصيل الأسعار والشرائح والفئات
طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم التصوير أمام الكعبة أثناء العمرة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الكعبة
الكعبة
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم تصوير المعتمر لنفسه أمام الكعبة المشرفة أثناء أداء العمرة.

حكم تصوير المعتمر لنفسه أمام الكعبة المشرفة 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التصوير في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو أي مكان آخر مباح في الأصل ولا حرج فيه من حيث الحكم الشرعي، طالما لم يترتب عليه محظور شرعي.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن التصوير يكون جائزًا بشرط ألا يشتمل على كشف عورات أو ما يثير الشهوات، وألا يترتب عليه ضرر للآخرين، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وكذلك ألا يتسبب في انتهاك خصوصية الغير.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحكم قد يتغير إذا تحول التصوير إلى سلوك فيه تفاخر أو رياء أو خيلاء، أو إذا أدى إلى إلهاء المعتمر عن أداء المناسك والعبادات الأساسية مثل الطواف والسعي والذكر.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأولى والأفضل للمعتمر أن ينشغل بالعبادة والخشوع في هذه الأماكن المباركة، مستحضرًا عظمة المكان وفضل النظر إلى الكعبة المشرفة، بدل الانشغال بالتصوير على حساب المناسك.

حكم تصوير المعتمر لنفسه أمام الكعبة المشرفة الكعبة حكم تصوير المعتمر لنفسه الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء أمين الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

البنك المركزي

رسائل هامة لعملاء إنستاباي من البنك المركزي.. تحذيرات ونصائح عاجلة

ترشيحاتنا

المنطقة الصناعية الصينية

خبير : المنطقة الصناعية الصينية بقناة السويس تشجع لفتح آفاق استثمارات روسية وهندية

الدواجن

لماذا يصل سعر الفراخ للمستهلك إلى مستويات أعلى؟ شعبة الدواجن تكشف

الوحدات

طارق شكري : حصر المطورين المتعثرين سيكشف حجم ظاهرة تأخر تسليم الوحدات

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد