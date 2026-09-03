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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب حالة التذبذب علي المستوي العالمي وتنعكس حالة عدم الاستقرار  على أسعار الذهب في السوق المصرية.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المصرية، خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026.

أسعار الذهب في مصر 

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأنقى من بين الأعيرة المتداولة محليًا، سعر 7315 جنيهًا للبيع مقابل 7255 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 الأكثر تداولًا

جاء سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر رواجًا وتداولًا بين المصريين لشراء المشغولات الذهبية، عند 6400 جنيه للبيع و6350 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18 

عيار 18 فسجل 5485 جنيهًا للبيع مقابل 5445 جنيهًا للشراء.

سعر عيار الذهب 14

استقر سعر عيار 14 عند 4265 جنيهًا للبيع و4235 جنيهًا للشراء.

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سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، المكون من 8 جرامات من عيار 21، نحو 51200 جنيه للبيع مقابل 50800 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب بالجنيه

ارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) لتسجل 227500 جنيه للبيع مقابل 225725 جنيهًا للشراء بالسوق المحلية.

سعر دولار الصاغة اليوم

وسجل"دولار الصاغة" والذي يُستخدم في حساب أسعار الذهب محليًا، نحو 50.82 جنيه، مقابل 50.86 جنيه وفق أسعار البنوك.

الذهب عالميًا يواصل صعوده

وتراجع سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية إلى مستوى 4476 دولارًا من  4502 دولار.

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