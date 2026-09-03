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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش بتخطر في بالك .. أدوية غير متوقعة لعلاج القولون العصبي

القولون
القولون
اسماء محمد

يعد القولون العصبى من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار.

ويعتمد كثيرون في علاجهم على تناول أدوية القولون ومع ذلك تظل الأعراض مستمرة في حين أن هناك أدوية أخرى تساعد في تحسن القولون العصبى بشكل أسرع.

ووفقا لما ذكره موقع webmd نكشف لكم أهم الأدوية التى تساعد في علاج القولون العصبى.

مضادات الاكتئاب والتشنج

إذا وصف الطبيب مضادات الاكتئاب لعلاج متلازمة القولون العصبي، فهذا لا يعني بالضرورة أن أعراضك نفسية أو ناتجة عن الاكتئاب و تعمل مضادات الاكتئاب على النواقل الكيميائية في الجهاز الهضمي، ويمكنها تخفيف الألم والتقلصات. كما قد تكون مضادات التشنج مفيدة إذا كانت التقلصات عرضًا رئيسيًا. معظم الأدوية لها آثار جانبية، لذا ناقش فوائدها ومخاطرها مع طبيبك. 

أدوية لعلاج الإمساك

قد يوصي طبيبك بدواء بدون وصفة طبية يعمل على تليين البراز ليسهل إخراجه (مثل دوكوسات )، أو مكمل غذائي من الألياف (مثل ميثيل السليلوز أو السيليوم)، أو بولي إيثيلين جلايكول (PEG).

إذا لم تنجح الخيارات الأخرى، فإن عقاري ليناكلوتيد ( لينزيس ) ولوبيبروستون ( أمتيزا ) يزيدان من كمية السوائل في أمعائك.

أدوية لعلاج الإسهال

 

إذا كان الإسهال أحد أعراض متلازمة القولون العصبي لديك، فهناك أدوية تساعد في تخفيفه ومن بينها لوبيراميد ( إيموديوم ) الذي يُبطئ حركة الأمعاء وقد يصف لك الطبيب أيضًا أدوية أخرى مثل إيلوكسادولين ( فايبرزي )، أو مضاد حيوي يُسمى ريفاكسيمين ( زيفاكسان )، أو مُرتبطات الأحماض الصفراوية (مثل كوليستيرامين ، وكوليسيفيلام ، وكوليستيبول ) لمزيد من المساعدة.

القولون القولون العصبى الاكتئاب علاج القولون الإمساك

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