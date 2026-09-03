ياسر إبراهيم رجل مباراة الأهلي وسموحة بالدوري

حصد ياسر إبراهيم جائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وحسم ياسر إبراهيم الجائزة بعد تسجيله هدف فوز الأهلي من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليحسم بها اللقاء والثلاث نقاط للمارد الأحمر.

فوز الأهلي على سموحة

ونجح الفريق الأول بالنادي الأهلي في الفوز على فريق سموحة بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل ياسر إبراهيم هدف النادي الأهلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد ميهوب حارس سموحة.

الشوط الأول.

وشهدت الشوط الأول سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وتهديد مرمى سموحة باكثر من فرصة ولكن دون جدوى من تسجيل الأهداف.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول عن طريق طاهر محمد طاهر الذي سدد الكرة برأسه في المرمى الخالي أمامه بغرابة شديدة.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 9 ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز خلف بيراميدز المتصدر بفارق الأهدافن وتوقف رصيد سموحة عند النقطة 1 ليحتل المركز الـ 18.

تشكيل الأهلي

أعلن الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ودفع الحسين عموتة بالمهاجم سفيان بنجديدة بدلا من أحمد رضا لاعب الوسط، بعد ان كان أساسيا في التشكيل قبل بدء اللقاء المقرر له في الثامنة مساء.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وأحمد رضا وطاهر محمد طاهر وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

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