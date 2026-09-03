عمال مصر يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويتضامن مع الحركة النقابية بالبلاد

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا تضامنه الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، والاتحاد العام لعمال الكويت، وكافة النقابات والاتحادات العمالية والعمال في الكويت.

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم، أن الاعتداءات الإيرانية تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن الكويت واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا على رفض أي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها وسلامة أراضيها.

وقال الاتحاد إن أمن الكويت واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الأمة العربية، مؤكدا أن التضامن بين الاتحادات والنقابات العمالية العربية في مواجهة الاعتداءات التي تطال أي دولة عربية يعكس وحدة المصير والمصالح المشتركة للشعوب والطبقة العاملة العربية.

الاعتداءات الإيرانية على الكويت

وأعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تقديره للدور الذي تقوم به الحركة النقابية الكويتية في الدفاع عن مصالح العمال والحفاظ على تماسك المجتمع، مؤكدا وقوف الحركة العمالية المصرية إلى جانب أشقائها من عمال الكويت في مواجهة هذه الظروف.

وجدد الاتحاد موقفه الرافض لكافة أشكال العدوان والتصعيد العسكري الذي يهدد أمن الشعوب، داعيا إلى الاحتكام للحوار والوسائل السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع.

وشدد الاتحاد على أهمية تعزيز التنسيق والتضامن بين الحركة النقابية والعمالية العربية وتوحيد المواقف تجاه القضايا التي تمس أمن واستقرار الدول العربية ومصالح شعوبها وطبقتها العاملة.

واختتم الاتحاد بيانه بتجديد تضامنه الكامل مع دولة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وكافة العمال الكويتيين، متمنيا للكويت وشعبها دوام الأمن والاستقرار والسلام.