البحرين تُدين تكرار الاعتداءات الإيرانيةعلى الكويت

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدةً أنها تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الكويت وأمنها، ومخالفةً جسيمةً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، بما يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكدت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقًا لأحكام القانون الدولي والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقًا من أن أمن دولة الكويت الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، مشيدةً بكفاءة القوات المسلحة والدفاعات الجوية الكويتية وجاهزيتها العالية في التصدي للهجمات المعادية.

وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالامتثال لمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقرارات والتفاهمات الدولية، ووقف اعتداءاتها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية، ومنع القرصنة البحرية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.