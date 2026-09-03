العثور على جثماني طفلين شقيقين داخل منزلهما ببنها

باشرت النيابة العامة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، التحقيقات في واقعة العثور على جثماني طفلين شقيقين داخل منزلهما بقرية جزيرة بلي، في ظروف غامضة، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.



وتلقى الأجهزة المعنية إخطارًا بالعثور على جثماني الطفلين محمد، 5 سنوات، وأشرقت، 3 سنوات، داخل مسكنهما بالقرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.



وأمرت النيابة العامة بإيداع جثماني الطفلين بالمشرحة، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وفحص ظروف وملابسات وفاة الطفلين، والاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة والشهود، لكشف حقيقة ما حدث داخل المسكن.



وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في فحص الواقعة، فيما تستمر النيابة العامة في مباشرة التحقيقات للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وفاة الطفلين.