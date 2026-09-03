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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
هاجر هانئ

تصدرت ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة القديرة نجلاء فتحي مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد وفاتها إثر أزمة قلبية مفاجئة.

كشفت الإعلامية ريهام سعيد من خلال برنامج صبايا الخير، عن تفاصيل السنوات الأخيرة في حياة ياسمين ابنة نجلاء فتحي.

قالت ريهام سعيد أن ياسمين كانت تعاني منذ طفولتها من ثقب في القلب ولكن على الرغم من ذلك عاشت حياة طبيعية درست وتخرجت ثم تزوجت وانجبت.

أكدت أن ياسمين أبو النجا تزوجت عام 2010 و انفصلت في 2025، لافتة إلي أن طليقها تزوج في نفس العام مما جعل تجربة الطلاق لم تكن سهلة وتسببت لها في حزن كبير.

هل يسبب الحزن الوفاة؟

 

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق في منشور سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير عن علاقة الحزن بأمراض القلب و الوفاة.

كتب جمال شعبان، الزعل بيكسر القلب فعلا دي حقيقة علميةوحالات إكلينيكية واقعية بنشوفها مش كناية بلاغية ولا تعبير مجازي، القلب اللي على اليمين في الصورة قلب مكسور شايفينه ضعيف وانكمش ازاي، القلب اللي على الشمال قلب سليم شايفينه محتفظ بقوامه وشكله ووظيفته ازاي."

أضاف:"الزعل والصدمات العاطفيةوالفشل في الحب وفقدان الأحبة بيكسر القلب وممكن ينتهي بموت مفاجيء، الزعل بينشط الادرينالين والنور أدرينالين 
وبيحبط إفراز هورمونات السعادة زي السيروتونين ودا بيعمل زي شلل في عضلة القلب وترهل وتمدد في القلب بيبقي زي البالون، العلماء سموا الحالة دي
متلازم القلوب المنكسرة ،هي منكسرة عاطفيًا وعضويًا."

نجلاء فتحي ياسمين أبو النجا الحزن ريهام سعيد

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