الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 416 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

نجحت وحدات الدفاع الجوي الروسية في إسقاط 416 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد وذلك خلال الليلة الماضية بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت لاحق ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن شهر سبتمبر قد يشهد تطورات كبيرة في مسار الحرب مع روسيا، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لدفع جهود السلام.

وأوضح زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً وصفه بـ«المفصل والبناء» مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تحديد موعد لزيارة المبعوثين إلى أوكرانيا، بهدف دعم المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأضاف، في منشور عبر تطبيق «تليجرام»، أنه أطلع المبعوثين على آخر التطورات الميدانية والهجمات الجوية الروسية، قائلاً: «سنرى ما سيتمكن ممثلا الرئيس الأميركي من تحقيقه. قد يحمل شهر سبتمبر الكثير من التغييرات، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الناس بالتعاون مع شركائنا».

وأكد الرئيس الأوكراني أن التقدم الروسي الأخير على الأرض كان محدوداً، لكنه تحقق مقابل خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية.