قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تطبيق زيادة سبتمبر.. متى يحق للمالك إخلاء مستأجر الإيجار القديم؟
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين بدهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام
سعر الدولار اليوم الخميس.. أقل سعر في البنوك يسجل 50.87 جنيه
شبكة أطباء السودان: مقتل شخص وإصابة اثنين جراء استهداف الدعم السريع قافلة مساعدات إنسانية
الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم: استقرار جوي وعظمى القاهرة تسجل 35 درجة
رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات
هل يجوز إخراج زكاة المال لمطلقتي لإجراء عملية جراحية؟.. الإفتاء تجيب
«لافروف» : روسيا لن تتوسل لأوروبا لرفع العقوبات
من سوهاج إلى بكين.. شراكات علمية تفتح آفاقًا جديدة للتعليم والبحث والابتكار بين مصر والصين
خطوات تحديث بطاقة التموين وإعادة الدعم.. الرابط والأوراق المطلوبة
هل عدلت إيران أنظمة صواريخها لإطلاق ألغام في مضيق هرمز؟
وزير العمل: المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 416 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نجحت وحدات الدفاع الجوي الروسية في إسقاط 416 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد وذلك خلال الليلة الماضية بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت لاحق ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن شهر سبتمبر قد يشهد تطورات كبيرة في مسار الحرب مع روسيا، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لدفع جهود السلام.

وأوضح زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً وصفه بـ«المفصل والبناء» مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تحديد موعد لزيارة المبعوثين إلى أوكرانيا، بهدف دعم المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأضاف، في منشور عبر تطبيق «تليجرام»، أنه أطلع المبعوثين على آخر التطورات الميدانية والهجمات الجوية الروسية، قائلاً: «سنرى ما سيتمكن ممثلا الرئيس الأميركي من تحقيقه. قد يحمل شهر سبتمبر الكثير من التغييرات، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الناس بالتعاون مع شركائنا».

وأكد الرئيس الأوكراني أن التقدم الروسي الأخير على الأرض كان محدوداً، لكنه تحقق مقابل خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية.

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

الاهلي

اتفاق مع عموتة.. أمير هشام يكشف سر استبعاد إمام عاشور أمام سموحة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تجديد حبس الأب المتهم بإنهاء حياة ابنه 15 يوما.. وأقواله: "كنت بأدبه"

حملات مرورية بالغربية

أمن الغربية يحرر 190مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

المتهم

استكمال محاكمة القاضي المزيف بتهمة النصب على المواطنين.. بعد قليل

بالصور

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

نسخة منها.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

لأول مرة في تاريخها.. رنج روفر 2027 تدخل عصر الكهرباء بقوة 542 حصانا

رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية
رنج روفر الكهربائية

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد