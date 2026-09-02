الدفاع الروسية: قصف 4 مراكز توزيع لوجستية تابعة للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء قصف 4 مراكز توزيع ولوجستية في مقاطعتي أوديسا ونيكولايف وفي مدينة زابوروجيه الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن طائرات مسيرة من طراز "غيران-4 سيكر" استهدفت مركز التوزيع التابع لـ "شركة أوديسا-22" في محيط بلدة داتشنويه، مضيفة أنه تم استهداف 3 مراكز لوجستية في مناطق نيروبايسكويه في مقاطعة أوديسا، وفوسكريسينسكويه في مقاطعة نيكولايف، ومدينة زابوروجيه.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها سيطرت على مدينة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.