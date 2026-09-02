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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أستون مارتن لاجوندا الوحيدة في العالم تدخل المزاد

أستون مارتن لاجوندا
أستون مارتن لاجوندا
عزة عاطف

تستعد دار “برود أرو” للمزادات لترتيب عرض السيارة الفريدة أستون مارتن لاجوندا "شوتينج بريك" (Aston Martin Lagonda Series 3 Shooting Brake) موديل 1987 للبيع في مزاد مدينة زيورخ خلال شهر نوفمبر القادم، حيث يتوقع أن يتراوح سعرها بين 300 ألف و433 ألف دولار، لتعكس واحدة من أندر التعديلات المخصصة لسيارات الفخامة البريطانية.

تحويل استغرق 4 أعوام بدعم رسمي من أستون مارتن

رغم أن سعر طرازات أستون مارتن الفاخرة يبدأ عادة من نحو 200 ألف دولار للنسخ القياسية، إلا أن مالك هذه السيارة التابعة للجيل 3 من لاجوندا — والتي لم ينتج منها سوى 76 نسخة فقط — قرر تحويلها إلى نسخة واجن مخصصة (Shooting Brake).

واستغرقت عملية التعديل 4 أعوام متواصلة بين عامي 1996 و2000 على يد شركة “روس إنجينيرنج” السويسرية، مع الحصول على موافقة رسمية ودعم مباشر من شركة أستون مارتن لتزويدهم بقطع الغيار الأصلية.

لمسات هندسية وحماية من غازات العادم

حافظت السيارة على طول هيكلها الأصلي وقاعدة العجلات لتفادي إجراءات إعادة الترخيص المعقدة، بينما جرى تمديد خط السقف إلى الخلف بالكامل وطلائها باللون الأزرق (Antrim Blue). 

وشمل التعديل إضافة إضاءة إضافية في الصدام الخلفي، إلى جانب ابتكار نظام أمان خاص يمنع تسرب غازات العادم إلى المقصورة كليًا عند فتح الباب الخلفي للأمتعة.

مقصورة فاخرة وتطوير منظومة المحرك

من الداخل، كسيت المقصورة بالكامل بجلد “كونولي” الرمادي الفاخر وسجاد مخصص يمتد إلى مساحة التخزين الخلفية. 

وعلى الصعيد الميكانيكي، خضع محرك السيارة V8 سعة 5.3 ليتر بقوة 305 أحصنة لإعادة بناء شاملة، كما جرى تطوير ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكون من 4 سرعات، وتحديث الضفيرة الكهربائية، وتطوير ممتصات صدمات خلفية خاصة لتتحمل أوزان الأمتعة الإضافية.

أستون مارتن لاجوندا شوتينج بريك مزاد زيورخ سيارات فاخرة روس إنجينيرنج

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