ميتسوبيشي تحذف ميزة تصميم شهيرة من باجيرو الجديدة

تستعد شركة ميتسوبيشي لإعادة إطلاق أيقونتها الشهيرة "باجيرو" في جيلها الـ5 الجديد، بعد توقف إنتاجها في عام 2021 عقب 4 أجيال ومسيرة حافلة استمرت لأكثر من 3 عقود في عالم سيارات الدفع الرباعي.

وكشفت أحدث الصور التشويقية عن الاستغناء عن أحد أبرز ملامح التصميم التاريخية للسيارة، وهو الإطار الاحتياطي المعلق على الباب الخلفي.

تصميم خلفي حديث وتحسين مستوى الرؤية

تظهر الواجهة الخلفية للسيارة الجديدة بتصميم عريض وقوي مع إبراز اسم "باجيرو" بحروف بارزة على الباب الخلفي.

يأتي التخلي عن حامل الإطار الاحتياطي الخارجي لصالح تثبيته أسفل الهيكل، مما يسهم في تحسين مستوى الرؤية الخلفية للسائق، وتخفيف الوزن المعلق خلف المحور الخلفي، وتسهيل الاستخدام اليومي للمركبة دون المساومة على قدراتها في الطرق الوعرة.

قاعدة هيكلية مخصصة وأداء للدفع الرباعي

وتعتمد ميتسوبيشي باجيرو الجديدة على شاسيه سلمي (Ladder Frame) مقتبس من شاحنة "تريتون"، مما يمنحها صلابة هندسية عالية. كما تزود السيارة بنظام الدفع الرباعي المتقدم (Super All-Wheel Control) مع تقنيات مستوحاة من مشاركات ميتسوبيشي التاريخية في رالي داكار، لضمان أعلى مستويات التحكم والثبات على مختلف التضاريس.

تقنيات حديثة ومحرك تربو ديزل

تتضمن المقصورة الداخلية إعادة تقديم شاشة العدادات الثلاثية الكلاسيكية بأسلوب رقمي حديث للتحكم في عرض البيانات الميكانيكية وديناميكيات القيادة.

وتعتمد السيارة على محرك 4 أسطوانات بسعة 2.4 ليتر تربو ديزل، مع خيارات هجينة مخصصة لبعض الأسواق العالمية.