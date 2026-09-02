بث مباشر.. الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم

في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا، لمشاهدة الرئيس السيسي ونظيره الصيني يقومان بالتوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم.

أكدت مصر والصين توافقهما على مواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتعزيز التنسيق والتعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية.

مواصلة التبادلات رفيعة المستوى

جاء ذلك في بيان مصري صيني مشترك، تضمن تأكيد الجانبين أهمية مواصلة التبادلات رفيعة المستوى وتعزيز التنسيق الاستراتيجي، بما يعكس ما تشهده العلاقات بين القاهرة وبكين من تطور متواصل على المستويين السياسي والاقتصادي.

وشدد الجانبان على أهمية توسيع نطاق التنسيق في قضايا الحوكمة العالمية، وتعزيز التعاون في المحافل الدولية، بما يسهم في دعم نظام دولي أكثر توازنًا وعدالة، ويعزز احترام مبادئ التعددية الدولية والقانون الدولي.