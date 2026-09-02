إبادة مستمرة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73,470

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,470 شهيدا و174,540 مصابين، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر الطبية في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء، و31 إصابة.

وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,334 والإصابات إلى 4,429، فيما جرى انتشال 815 جثمان.

أوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.