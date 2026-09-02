صحة غزة: 8 شهداء و31 مصابًا في القطاع خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 شهداء، أحدهم متأثرًا باصابته، و31 إصابة.



وأشارت الصحة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وذكرت أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، 1,334 شهيدًا و4,429 مصابًا والانتشال 815.

ولفتت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 73,470 شهيدًا و174,540 مصابًا.

و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية ديربلوط جهاد قاسم، وثلاثة مواطنين، أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية بالمنطقة الغربية من البلدة، غرب سلفيت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، إلى جانب رئيس البلدية، المواطنين حمادة فلاح موسى، وهاني عودة موسى، وأحمد عبد الله موسى.