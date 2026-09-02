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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أردوغان: نتمسك بوحدة سوريا.. وحل قسد يفتح الباب لمرحلة جديدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أمنية رشاد الجلوي

أبرز حساب تلفزيون سوريا على منصة «إكس» تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أكد فيها تمسك أنقرة بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة إنهاء مرحلة العنف والسلاح.

وقال أردوغان إن تركيا «أكثر من يحرص على أن تبقى سوريا موحّدة ومتكاملة بجميع مكوناتها»، معتبرًا أن الحفاظ على وحدة البلاد يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها.

وأضاف أن حل قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من شأنه أن يفتح الباب أمام حقبة جديدة للمنطقة بأسرها، مؤكدًا ضرورة «طي صفحة الإرهاب ووضع حد لعهد السلاح والعنف».

تلفزيون سوريا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات سوريا الديمقراطية قسد

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