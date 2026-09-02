أردوغان: نتمسك بوحدة سوريا.. وحل قسد يفتح الباب لمرحلة جديدة

أبرز حساب تلفزيون سوريا على منصة «إكس» تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أكد فيها تمسك أنقرة بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة إنهاء مرحلة العنف والسلاح.

وقال أردوغان إن تركيا «أكثر من يحرص على أن تبقى سوريا موحّدة ومتكاملة بجميع مكوناتها»، معتبرًا أن الحفاظ على وحدة البلاد يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها.

وأضاف أن حل قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من شأنه أن يفتح الباب أمام حقبة جديدة للمنطقة بأسرها، مؤكدًا ضرورة «طي صفحة الإرهاب ووضع حد لعهد السلاح والعنف».