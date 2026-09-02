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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تتخطى الـ 40%..افتتاح معرض "أهلا مدارس" بتخفيضات كبيرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الرئيس السيسي وجه بتوفير الدعم للمواطنين والأهالي، قبل بداية العام الدراسي، وذلك بالتعاون بين القطاع الخاص والعام.

ولفت خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى، إلى أن معرض أهلا مدارس يعمل على توفير أفضل المنتجات بأفضل الأسعار للأسر المصرية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وذلك من خلال توفير المستلزمات المدرسية بأقل الاسعار.

واسترسل: المعرض يوفر كل ما يحتاجه الطالب من مستلزمات، مشددا على أن عدد العارضين يرتبط بالأساس على مساحة مكان المعرض ولكننا لدينا عدد كبير من العارضين.

وأشار إلى أن هناك بعض المستلزمات تصل نسبة التخفيضات فيها لأكثر من 40% وخاصة في قسم الملابس، متابعا: المعرض يفتح أبوابه من ١١ صباحا وحتى ١٠ مساء.

وأوضح أن الاتحاد العام للغرف التجارية يسعى إلى إطلاق معرض أهلا مدارس في كافة المحافظات، وذلك للتخفيف عن المواطنين.

الرئيس السيسي معرض أهلا مدارس أهلا مدارس المستلزمات المدرسية

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