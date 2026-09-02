فتحي سند: الزمالك خارج سباق الدوري.. والصراع على اللقب بين الأهلي وبيراميدز

قال الناقد الرياضي فتحي سند إن الزمالك، وفقًا للرؤية الفنية، لا يملك مقومات المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن وضع الفريق الحالي أكثر صعوبة مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح سند أن الزمالك يعاني منذ فترة من أزمة إيقاف القيد، إلى جانب عدم وضوح موعد حل الأزمة، فضلًا عن عدم إبرام الصفقات وتدعيم الفريق بالعناصر التي يحتاجها، معتبرًا أن التقليل من تأثير هذه الظروف لا يعدو كونه «كلامًا للاستهلاك».

وأشار إلى أن تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما استمر الصراع الثلاثي على اللقب حتى الجولات الأخيرة، يبدو صعبًا للغاية، متوقعًا أن ينحصر سباق البطولة هذا الموسم بين الأهلي وبيراميدز.

وشدد فتحي سند على أن حديثه عن عدم منافسة الزمالك على الدوري لا يمثل تقليلًا من الفريق، مؤكدًا أن القائمة الحالية تضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والقدرات، كما أشاد بقدرات معتمد جمال، المدير الفني، في التعامل مع الإمكانيات المتاحة، لكنه يرى أن المعطيات الفنية الحالية تجعل المنافسة على اللقب أمرًا بالغ الصعوبة.



