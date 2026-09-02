هل يتراجع بيزيرا ويعود للزمالك؟ أحمد شوبير يكشف مفاجأة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة بشأن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، مشيرًا إلى وجود محاولات للتواصل معه وإنهاء الأزمة الأخيرة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن هناك العديد من الرسائل التي وصلته بشأن موقف بيزيرا، مضيفًا بسخرية: «يا كابتن بيزيرا، بيزيرا الكابتن، قالك عرفت يا كابتن؟ عرفت؟ عرفت إيه؟ اللي إنت عرفته؟ إن أنا ما أعرفش».

وأوضح شوبير أن هناك تحركات من جانب مسئولي الزمالك تجاه اللاعب، قائلًا: «يا كابتن دول بعتوا له تذكرة».

وأضاف: «وإيه كمان؟ ده كلمهم في مجلس الإدارة وقال لهم: حقكم عليا، وسامح وارحمني من الندم، ما كانتش كلمة مني، راح تبعد حبي عني، يا ريتني ما قلتها».

واختتم شوبير حديثه بشأن اللاعب قائلًا: «فخلاص بيزيرا اتكلم عربي وراجع، طيب خلاص أوكي، على بركة الله».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل حالة من الترقب حول موقف بيزيرا، وما إذا كانت التطورات الأخيرة ستقود إلى عودته وانتظامه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.