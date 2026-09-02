رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

نشرت الفنانة روجينا، صور جديدة لها رفقة لاعب الكرة محمد صلاح، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة روجينا

وتألقت روجينا، مرتديه سوت لافته ذا تصميم بسيط لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد روجينا، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت روجينا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة روجينا رفقة محمد صلاح