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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حقوق إنسان الشيوخ: زيارة الرئيس الصيني لمصر رسالة ثقة دولية وتؤكد مكانة القاهرة في المنطقة

الرئيس السيسي والرئيس الصيني
الرئيس السيسي والرئيس الصيني
فريدة محمد

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس شي جينبينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، إلى مصر، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وتعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال القصبي إن الاستقبال الرسمي والشعبي الحافل للرئيس الصيني وقرينته بمطار القاهرة الدولي، وما شهده من مشاهد تجسد مشاعر الود والصداقة بين الشعبين المصري والصيني، يحمل دلالات عميقة تؤكد أن العلاقات بين القاهرة وبكين لم تعد تقتصر على التعاون السياسي والاقتصادي، وإنما أصبحت نموذجاً للشراكة الحضارية والإنسانية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن توقيت الزيارة يحمل رسالة مهمة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، مشيراً إلى أن مصر أصبحت شريكاً محورياً للقوى الدولية الكبرى، بما تمتلكه من موقع استراتيجي وقدرة على تحقيق التوازن والاستقرار ودورها المؤثر في مختلف قضايا المنطقة.

وأضاف الدكتور عبد الهادي القصبي أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الدول، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والطاقة والتنمية والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأكد القصبي أن زيارة الرئيس شي جينبينج إلى القاهرة تحمل أيضاً رسالة سياسية واضحة مفادها أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت رقماً فاعلاً في المعادلة الإقليمية والدولية، وأن القاهرة باتت مركزاً للحوار والشراكة وبناء التوافقات في منطقة تشهد العديد من التحديات.

واختتم الدكتور عبد الهادي القصبي تصريحاته بالتأكيد أن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون، وأن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي، ويؤكد أن مصر تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كدولة محورية وشريك موثوق في صناعة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

الرئيس شي جينبينج رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار القاهرة القاهرة

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