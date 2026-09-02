قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته بقصر الاتحادية
نائب: زيارة الرئيس الصينى تؤكد عمق الشراكة وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة
بعد زيادة الإيجار القديم 15%.. حالات إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية
الإفراج عن "مداهم" بعد قضاء فترة عقوبته في قضية تعاطي وحيازة المواد المخدرة
إيران.. مقتل 3 من قوات الباسيج بالضربات الأمريكية على جزيرة لافان
إصابة 4 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق النزل في الدقهلية
مصرع شاب علي يد زميله بطعنات الغدر بسبب خلافات سابقة بشوارع المحلة
محافظ جنوب سيناء يتابع حادث أتوبيس دهب–نويبع ويوجه برفع الاستعداد بالمستشفيات
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصيني بقصر الاتحادية.. صور وفيديو
شجاعة طفل تنقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية أثناء قيادته سيارة نقل في بني سويف
بالمدفعية والنشيد الوطني..مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني بقصر الاتحادية
حملات البيطري تضرب المخالفين.. 908 محاضر وضبط مئات الأطنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خصم 50% وتراخيص مؤقتة.. تسهيلات جديدة لترخيص المحال حتى نهاية السنة

المحال
المحال
البهى عمرو

كشف وائل فايز، مسؤول ملف وزارة التنمية المحلية، تفاصيل إجراءات الوزارة بشأن تراخيص المحال العامة، وحملات التفتيش على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، إلى جانب مستجدات التصالح في مخالفات البناء وآليات تنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ينطبق على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية الموجودة في الشوارع، موضحا أن وزارة التنمية المحلية قدمت عددًا من التسهيلات لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.

وأضاف: «وزارة التنمية المحلية أطلقت تسهيلات جديدة لترخيص المحال، منها خصم 50% حتى نهاية السنة»، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 315 نشاطا تجاريا يخضع للقانون.

وأوضح أن غلق المحال المخالفة لا يتم بشكل مفاجئ، وإنما يسبقه عدد من الإجراءات، تبدأ بالغلق الإداري والإنذار ومنح صاحب النشاط مهلة لتوفيق أوضاعه وترخيص النشاط، مؤكدًا أن هناك فرصة متاحة أمام أصحاب المحال لتقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أن إجراءات الترخيص تم تبسيطها، حيث يمكن لصاحب المحل البدء بتقديم صورة بطاقة شخصية سارية وصورة عقد الإيجار أو التمليك، مع استكمال باقي الأوراق لاحقًا، لافتًا إلى إتاحة «ترخيص مؤقت لمدة 3 شهور» لحين استكمال الإجراءات المطلوبة.

المحال وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية تراخيص المحال العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ندى كامل

القبض على طليقة أحمد الفيشاوي ورابر شهير في حيازة مخدرات بمدينة نصر

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

خوان بيزيرا

ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والرئيس الصيني

برلمانية المؤتمر بالشيوخ: زيارة الرئيس الصينى تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير

النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ

وكيل تشريعية الشيوخ: من قناة السويس مصر تضع حجر الأساس لعاصمة الصناعة الصينية في العالم

الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

وكيل إفريقية النواب: مصر بوابة الصين لصناعة المستقبل في أسواق إفريقيا

بالصور

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد