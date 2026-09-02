مصر تدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على دول عربية

أدانت مصر بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التى استهدفت كلاً من الكويت والبحرين والأردن، بما يمثل انتهاكاً لسيادة الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة ويعرض سلامة شعوبها للخطر.

وأعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية عن كامل تضامنها مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدةً رفضها التام لأى اعتداءات تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما أكدت مصر أنها حذرت مراراً من مغبة تجدد العمليات القتالية وتداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الدول الشقيقة وحرية الملاحة الدولية، وأن استمرار هذا النهج من التصعيد لا يفضى سوى إلى حلقات مفرغة من المواجهة وعدم الاستقرار، بما يهدد الأمن الإقليمى والدولى.

وجددت مصر دعوتها إلى الوقف الفورى للتصعيد العسكرى والتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بمبادئ القانون الدولى وقواعد حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وتغليب مسارات الحوار والدبلوماسية.