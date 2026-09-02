مستوطنون يخربون ممتلكات الفلسطينيين بالأغنام.. واعتقالات بالضفة

أطلق مستوطنون، اليوم الأربعاء، أغنامهم للرعي بأراضي المواطنين في واد سعير شمال شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر ، بأن مستوطنين من مستوطنة "أصفر ميتساد" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في واد سعير أطلقوا أغنامهم للرعي في أراض تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة الشلالدة.

وتتعرض منطقة واد سعير لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل مهاجمة مساكن الأهالي، وتخريب شبكات الري، وسرقة الممتلكات، إضافة إلى رعي الأغنام في الأراضي المزروعة، ما يلحق أضرارًا بالأشجار والمحاصيل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات، الشابين عنان وعامر الأغبر خلال اقتحام حارة الجوز بالمنطقة الشرقية في نابلس. فيما اعتقل الشاب حمود حشاش من مخيم بلاطة.

وأصيب مسنين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة داخل مسجد خلال صلاة العشاء، مساء أمس، في قرية مادما جنوب نابلس.

وفي طوباس، اعتقلت قوة أخرى الشابين محمود عمر أبو الزيت، محمد عدنان غنام، بعد اقتحام بلدة عقابا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا لم تعرف هويته من بلدة اليامون التي شهدت حملة مداهمات واسعة وتفتيش للمنازل والمحال التجارية وغيرها.

كما اعتقل شاب آخر من بناية سكنية اقتحمتها قوة إسرائيلية في منطقة "واد الهرية" بمدينة الخليل.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام ومداهمة للمنازل في قرية راس عطية جنوب شرق قلقيلية، وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، ومناطق أخرى من الضفة.

