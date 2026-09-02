بأقوى معالج.. وحش جديد من بوكو ينطلق رسميًا إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة Poco هاتف F9 Ultra عالميًا، والذي يعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس، المصنّع بتقنية 3 نانومتر. يحتوي المعالج على نواتين رئيسيتين بتردد يصل إلى 4.6 جيجاهرتز، وست نوى للأداء العالي بتردد يصل إلى 3.62 جيجاهرتز.

كما أضافت بوكو شريحة VisionBoost D8 لمعالجة ميزات مثل تحسين الصور، ودمج الإطارات، وتقنية HDR للألعاب المدعومة.

مواصفات هاتف F9 Ultra





مواصفات هاتف F9 Ultra

يتوفر هاتف F9 Ultra بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X Ultra، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1. ويأتي بثلاثة خيارات: 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت من سعة التخزين، أو 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت، أو 16 جيجابايت مع 1 تيرابايت

تركز شركة Poco بشكل كبير على الألعاب ففي هذا الطراز. يستخدم الهاتف نظام تبريد IceLoop ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى طبقة كبيرة من الجرافيت، للمساعدة في التحكم في الحرارة أثناء الاستخدام المطول. كما يُمكن لمحرك WildBoost ضبط الأداء واستهلاك الطاقة حسب اللعبة. تدعم الشاشة معدلات تحديث تصل إلى 185 هرتز، وتؤكد Poco أن أكثر من 20 لعبة يمكنها الاستفادة من معدلات إطارات تصل إلى 185 إطارًا في الثانية.

بوكو إف 9 ألترا

أما عن مواصفات الشاشة فيتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.9 بوصة بدقة 2608 × 1200 بكسل، وعمق ألوان 12 بت، وتقنية Dolby Vision، وتقنية HDR10 Plus، ونطاق ألوان واسع DCI-P3. ويمكنها الوصول إلى ذروة سطوع تصل إلى 10000 شمعة/م² في مناطق HDR المحدودة، بينما يبلغ سطوعها النموذجي 850 شمعة/م². كما تدعم الشاشة معدل استجابة لمس فوري يصل إلى 4800 هرتز في وضع Game Turbo، ولكن هذه الميزة متاحة فقط للألعاب المتوافقة وإعدادات البرامج.

يحتوي هاتف F9 Ultra في الخلف على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. توفر عدسة التليفوتوغرافية تقريبًا بصريًا بمقدار 5x، ويبلغ طولها البؤري المكافئ 120 مم. كما يمكن استخدامها للتصوير عن قرب من مسافة 30 سم تقريبًا. تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية. أما بالنسبة لصور السيلفي، فيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل قادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K.

ميزات هاتف F9 Ultra

أما مواصفات الشحن فيأتي الهاتف ببطارية بسعة 8050 مللي أمبير الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. وتشير شركة بوكو إلى أن الشحن السلكي يشحن البطارية بالكامل في حوالي 50 دقيقة، بينما يصل الشحن اللاسلكي إلى 50% في حوالي 37 دقيقة. كما يمكن للهاتف شحن أجهزة أخرى بقدرة تصل إلى 27 واط عبر الكابل أو 22.5 واط لاسلكيًا. يُباع الشاحن بشكل منفصل.

يشتمل الهاتف أيضًا على مكبرات صوت ستيريو مضبوطة من قبل Bose مع مضخم صوت منفصل، وWi-Fi 7، وBluetooth 6.0، وNFC، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، وUSB 3.2 Gen 1، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية، ومقاومة للغبار والماء بتصنيف IP68.

الأسعار والتوافر

يتوفر هاتف Poco F9 Ultra باللونين الأسود والكرزي الداكن. تبدأ الأسعار من 799 دولارًا أمريكيًا لنسخة 12 جيجابايت/256 جيجابايت، بينما تبلغ تكلفة نسخة 16 جيجابايت/512 جيجابايت 949 دولارًا أمريكيًا. أما نسخة 16 جيجابايت/1 تيرابايت، فسعرها 1199 دولارًا أمريكيًا.