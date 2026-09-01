خطوات بسيطة لحل مشكلة وهم إشارة الشبكة في هاتفك

يواجه كثيرون منا بشكل متكرر العديد من المشاكل المزعجة، وهي أن الهاتف يُظهر وجود إشارة شبكة المحمول، ولكن اتصال الإنترنت قد لا يعمل، ما يجعل استخدام التطبيقات التي تحتاج إلى الإنترنت أمرا صعبًا.

على الجانب الآخر لا يعني ظهور إشارة الشبكة بالضرورة أن اتصال البيانات يعمل بصورة طبيعية وكفاءة، فقد تكون هناك مشكلة مؤقتة في اتصال الهاتف بالشبكة، أو وجود خلل في إعادة تسجيله عليها.

فإذا كانت بيانات الهاتف لا تعمل برغم وجود إشارة الشبكة، فيمكنك القيام بتجرّب تشغيل وضع الطيران لبضع ثوانٍ ثم إيقافه مرة أخرى.

وعلى معظم هواتف أندرويد، يمكنك القيام بذلك من خلال القيام بسحب شريط الإشعارات إلى أسفل، ثم القيام بالضغط على رمز وضع الطيران، والانتظار بضع ثوانٍ، ثم القيام بالضغط على الرمز مرة أخرى لإيقافه.

ويمكن القيام بالوصول إلى الإعداد نفسه وذلك من خلال الإعدادات > الشبكة والإنترنت > وضع الطيران، وذلك مع اختلاف أسماء القوائم قليلًا من هاتف إلى آخر ومن إصدار أندرويد إلى آخر ولا يشترط أن تنتظر فترة طويلة؛ إذ إن القيام بتشغيل وضع الطيران ولبضع ثوانٍ قد يكون كافيًا لتوصيل بعض إرشادات أندرويد بانتظار 10 ثوانٍ قبل إعادة تشغيل الاتصال.

لماذا قد تنجح هذه الحيلة؟



قد يفقد الهاتف أحيانًا اتصال البيانات بصورة مؤقتة أو قد يواجه مشكلة في الاتصال بالشبكة التي تستخدمها شركة الاتصالات. وقد يتسبب تفعيل وضع الطيران ثم إيقافه إلى توقف مودم الهاتف عن العمل ثم إعادة تشغيله، ما قد يجبره على محاولة إنشاء اتصال جديد بالشبكة.

ولهذا قد تكون الخطوة مفيدة خصوصًا عندما ترى إشارة 4G أو 5G على الهاتف، لكن صفحات الإنترنت لا تفتح أو التطبيقات لا تستطيع الاتصال بالإنترنت.