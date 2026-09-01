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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سر الحركة الغامضة.. لماذا يتعمد الكثيرون قلب هواتفهم على وجوهها؟

وضع الهاتف ووجهه لأسفل
وضع الهاتف ووجهه لأسفل
لمياء الياسين

في كل مكان نذهب إليه، شهداً مكرراً يثير الفضول؛ أشخاصاً يسارعون بوضع الهواتف الذكية على الطاولة مقلوبة فإن تحويل هاتفكِ بعيداً عن الأنظار بقلبه على وجهه يعد خطوة بسيطة لكنها خارقة المفعول لاستعادة سلامكِ الداخلي فلا تحميك هذه الحيلة البسيطة فقط من الرسائل غير الهامة، بل تمنحكِ أيضاً جداراً آمناً من الخصوصية يمنع المتطفلين من قراءة رسائلكِ، وتمنحكِ شعوراً أفضل بالسيطرة والتحكم الكامل في وقتكِ 

حماية الشاشة

بحسب موقع Cnet التقني، فإن وضع الهاتف ووجهه لأسفل يوفر العديد من الفوائد العملية، مثل حماية الشاشة، وتقليل الإضاءة المشتتة فهي الجزء الأكثر حساسية وعرضة للتلف في الجهاز ففي حياتنا اليومية، غالباً ما توضع الهواتف على المكاتب، وطاولات الطعام، وأسطح المطابخ، وغيرها من الأماكن التي تكثر فيها الأشياء التي قد تخدش الجهاز أو ترش عليه الماء.

بالنسبة لمن لا يُبالون، قد ينسكب الماء أو القهوة أو الطعام على الطاولة في أي وقت. ورغم أن معظم الهواتف الذكية اليوم مُجهزة بمقاومة للماء، إلا أن ذلك لا يعني التهاون. فبضع قطرات صغيرة من الماء، إذا سقطت في فتحة السماعة أو الميكروفون أو الكاميرا الأمامية، قد تُسبب تلفًا إذا لم يتم التعامل معها فورًا.

يُعد استخدام البيانات الشخصية لشخص آخر أو السماح للآخرين باستخدام البيانات الشخصية الخاصة بالشخص لارتكاب أعمال غير قانونية أحد الأفعال المحظورة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية.

لماذا يتعمد الكثيرون قلب هواتفهم على وجوهها؟


خطر خدش الشاشة

لذا، فإن وضع هاتفك ووجهه لأسفل على الطاولة لا يساعد فقط في الحد من تأثير الماء أو السوائل الأخرى، بل يقلل أيضًا من خطر خدش الشاشة نتيجة احتكاكها بالأجسام الحادة

حماية الجهاز

لتعزيز حماية الجهاز، يلجأ الكثيرون الآن إلى استخدام أغطية هواتف ذات حواف مرتفعة. يُعدّ هذا حلاً ذكياً، إذ ترفع هذه الحواف الشاشة قليلاً عن سطح الطاولة، مما يقلل من احتكاكها بالأجسام الصغيرة كالفتات والغبار وشظايا المعادن الدقيقة، والتي قد تُسبب خدوشاً غير مرغوب فيها.

الوقاية من المخاطر

وضع الهاتف ووجهه للأسفل ليس مجرد عادة بسيطة، بل هو أيضًا وسيلة فعالة للوقاية من المخاطر، خاصة في الأماكن المزدحمة أو على المكاتب المكتظة.

إطالة عمر البطارية

سبب آخر يدفع الكثيرين لوضع هواتفهم ووجهها لأسفل على الطاولة هو تجنب إضاءة الشاشة باستمرار عند وصول الإشعارات. هذا لا يساعد فقط في تقليل عوامل التشتيت، بل يساهم أيضاً في إطالة عمر البطارية، وهو أمر مفيد بشكل خاص لمن لديهم جداول أعمال مزدحمة أو يتلقون العديد من الإشعارات من التطبيقات.
على الرغم من أن إضاءة الشاشة في كل مرة تستهلك كمية ضئيلة من البطارية، إلا أن تكرار ذلك عشرات أو مئات المرات يوميًا يُصبح استهلاكًا كبيرًا. يُعدّ قلب الهاتف ووجهه لأسفل طريقة بسيطة لتقليل هذا الاستهلاك، خاصةً عندما لا تحتاج إلى التحقق من الإشعارات باستمرار.

الهواتف الذكية فتحة السماعة البيانات الشخصية خدش الشاشة عمر البطارية إضاءة الشاشة أغطية هواتف سطح الطاولة

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